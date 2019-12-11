Соскучились по зиме? Рассказываем, когда она придет в Беларусь





Как сообщает Белгидромет, 12 декабря по западной половине страны ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью и утром местами слабые туман и гололёд. Ночью столбик термометра опустится до -4… +2°C, днём – поднимется до +1… +6°C.





13 декабря ночью осадки не ожидаются, а утром и днём местами прогнозируются кратковременные дожди и мокрый снег. Слабые туман и гололёд, ночью и утром – гололедица. В отдельных районах возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью воздух охладится до -3… +3°C, днём потеплеет до -1… +6°C.





14 декабря ночью местами, а днём почти по всей республике пройдут кратковременные дожди, и выпадет мокрый снег. Возможен слабый туман, ночью и утром слабый гололёд, местами гололедица. Ночью есть вероятность порывистого ветра до 15-18 м/с. В тёмное время суток похолодает до -3… +4°C, днём воздух нагреется до 0… +7°C.





15 декабря на большей части территории страны ожидаются осадки. В отдельных районах туман, гололёд, гололедица. Ночью воздух остынет до -2… +4°C, днём – потеплеет до +1… +7°C.





16 декабря ночью и утром почти по всей Беларуси, днём по северо-востоку ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром сохранятся туман, гололёд, гололедица. В отдельных районах возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью столбик термометра будет показывать -2… +3°C, днём – +1… +6°C.





17 декабря по северной половине страны прогнозируются кратковременные осадки. Вновь будут туман, гололёд, гололедица. В тёмное время суток похолодает до -2… +4°C, днём потеплеет до +1… +6°C, а по югу – до +9°C.







