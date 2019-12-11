Три старика сгорели в Полоцке с начала суток

В 9:24 в райцентре начался пожар частного дома на улице Янки Купалы. В нем жили 70-летняя хозяйка и ее 79-летний гражданский муж.





Тела погибших стариков нашли бойцы звена газодымозащитной службы: хозяйка была на полу в коридоре, а мужчина — на полу в комнате.





В результате пожара огнем в доме была уничтожена крыша и повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.





На место чрезвычайного происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр. Причина пожара устанавливается.





В 2:43 ночи в Полоцке произошел пожар на 3-м Лепельском переулке. Загорелся дом 72-летенго пенсионера, который жил один.





Погибшего старика также нашло звено газодымозащитной службы во время разведки помещений. Погибший хозяин находился на кухне.





В результате пожара огонь уничтожил в доме крышу, потолок и вещи. Причина пожара устанавливается. По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибшим, сообщается пресс-службой МЧС.