Три старика сгорели в Полоцке с начала суток
В результате двух пожаров, произошедших в Полоцке ночью и утром 11 декабря, погибли трое стариков.
В 9:24 в райцентре начался пожар частного дома на улице Янки Купалы. В нем жили 70-летняя хозяйка и ее 79-летний гражданский муж.
Тела погибших стариков нашли бойцы звена газодымозащитной службы: хозяйка была на полу в коридоре, а мужчина — на полу в комнате.
В результате пожара огнем в доме была уничтожена крыша и повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.
На место чрезвычайного происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр. Причина пожара устанавливается.
В 2:43 ночи в Полоцке произошел пожар на 3-м Лепельском переулке. Загорелся дом 72-летенго пенсионера, который жил один.
Погибшего старика также нашло звено газодымозащитной службы во время разведки помещений. Погибший хозяин находился на кухне.
В результате пожара огонь уничтожил в доме крышу, потолок и вещи. Причина пожара устанавливается. По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибшим, сообщается пресс-службой МЧС.
Источник: vitebsk.cc
13:23 11/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение