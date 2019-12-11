В столичной ГАИ - кадровый голод?

На днях в ДТП почти в центре города попал один из бывших руководителей ОГП, политтехнолог Игорь Шинкарик. Он ждал ГАИ два с половиной часа. И это почти в центре города!





«Я сам очень удивлен, потому что раньше ГАИ на место аварии приезжала гораздо быстрее, - рассказывает Игорь Шинкарик «Белорусскому партизану». – Вчера в метрах 400 от того места, где ко мне прижался «Лексус», была очень большая авария. Когда меня вчера уже оформили и отпустили, я видел шесть столкнувшихся машин, а вечером по радио слышал, что там было восемь и были пострадавшие.





И я слышал, что лейтенант, оформлявший мое ДТП, должен был сразу же ехать еще на какое-то ДТП.









Не думаю, что у нас в последнее время рекордно возросло количество аварий. Скорее всего, сотрудников ГАИ, которые работают на выездах, стало меньше.





И действительно, многие, попав в ДТП, стараются вызвать ГАИ, чтобы потом с европротоколом не возникло никаких вопросов. Например, вчера в моей ситуации можно было обойтись европротоколом, но у меня в памяти остался случай с моим приятелем, жена которого попала в ДТП.





Был немного помят задний бампер, пару каких-то царапин, и она оформила европротокол. Но на сервисной станции выявили еще скрытые дефекты, отвалились какие-то дорогие крепления, и пришлось долго доказывать, что это все последствия аварии. Одним словом, был большой геморрой.





У меня машина на гарантии и при покупке предупреждали, что в случае ДПТ при возможности постарайтесь избегать европротоколов, потому что потом не будешь знать, что делать и к кому предъявлять претензии».





И подобных историй в Минске, когда приходится ждать ГАИ около двух часов и даже больше, в последнее время немало.





Два года назад МВД сообщило, что на прибытие наряда ГАИ к местам дорожно-транспортных происшествий при условии отсутствия пострадавших отводится не более 40 минут.





Может, сейчас ввели новые нормативы?





А может, в ГАИ банально не хватает людей, недовольны зарплатой?









На милицейских сайтах много вакансий для инспекторов дорожно-патрульной службы, еще недавно почти в каждый районный отдел УГАИ Минска требовались инспекторы дорожно-патрульной службы.





Но на зарплату в 500 долларов не могли найти желающих, чтобы укомплектовать штат. Возможно, сейчас некомплект стал еще больше.





На все эти вопросы мы хотели получить ответ в пресс-службе ГАИ – городской и республиканской. Однако там от комментариев отказались и переадресовали в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.





Увы, там были немногословны: «Давайте конкретные истории, место аварии, будем разбираться, почему так случилось».





Историй таких немало, но вот должной реакции на них, к сожалению, нет.