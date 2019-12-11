Дело о резне в Столбцовской школе: смягчат ли приговор?





Подростку, который признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство двух человек, суд первой инстанции 11 сентября назначил 13 лет лишения свободы. Адвокат и отец школьника обжаловали приговор, который вынесла коллегия по уголовным дела Минского областного суда.





"Рассмотрение дела в апелляционном порядке пройдет 13 декабря", – сообщили Sputnik в Верховном суде.





Как отметили эксперты в области уголовного права, суд может смягчить приговор обвиняемому, но вряд ли отправит на новое рассмотрение.





"Возможно, что срок могут сократить максимум на год. А то, что дело будет отправлено на повторное рассмотрение, маловероятно. Оно, по сути, несложное для рассмотрения, и с большой доле вероятности можно утверждать, что его рассмотрит суд высшей инстанции за один день", – сказали собеседники агентства.





Дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании. Напомним, уголовное дело в отношении школьника по первой инстанции также рассматривалось за закрытыми дверями из-за возраста обвиняемого. Коллегия по уголовным делам областного суда выезжала в Столбцовский суд на процесс.









Преступление в столбцовской школе было совершено 11 февраля 2019 года: тогда были убиты учительница и ученик 11 класса. Еще двое школьников, которые попытались задержать нападавшего, были ранены.





За двойное убийство подростку суд назначил 12 лет, за покушение на убийство еще двух учеников школы – 10 лет, за особо злостное хулиганство – пять лет. В итоге наказание составило 13 лет лишения свободы.





Это практически максимальный срок, который дают несовершеннолетним в Беларуси.