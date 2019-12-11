Последний звездный дождь в этом году - пик 13 декабря





"Метеорный поток Геминиды наблюдается ежегодно в период с 4 декабря по 17 декабря, а максимум его действия в 2019 году наступает 13 декабря. В это время жители Земли могут наблюдать до 120 метеоров за один час.





Однако так бывает не всегда. Так, в 2011 году планета Земля пересекла достаточно плотный сгусток частиц, оставленных астероидом 3200 "Фаэтон". В этот год в максимуме действия метеорного потока Геминиды за один час можно было наблюдать до 200 метеоров в час", - говорится в сообщении.





Отмечается, что наилучшие условия наблюдений метеорного потока Геминиды с территории Беларуси наступают ближе к полуночи, когда над восточным горизонтом во всей своей сияет созвездие Близнецы. Сразу после полуночи созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом и проходит близко к зениту, что позволяет наблюдать поток во всей своей красоте.





Данный метеорный поток получил свое название от латинского наименования созвездия Близнецы (Gemini, Джемини). Именно в этом созвездии находится радиант метеорного потока - область, из которой как бы вылетают метеоры. Геминиды были открыты еще в XIX веке.





Своей мощью данный поток издавна привлекал свое внимание. Особенно впечатляет яркость падающих метеоров, а также отдельные болиды, сопровождающие Геминиды.









К сожалению, на 13 декабря синоптики прогнозируют сплошную облачность и снег, но вдруг они ошиблись и нам все-таки повезет.







