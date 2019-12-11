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Когда армия - тюрьма без приговора: солдат сбежал из части, даже не успев принять присягу

В Витебской области из воинской части сбежал солдат. В Минобороны говорят, что выясняют причины происшествия.


Информацию о том, что из воинской части 71327, расположенной возле населенного пункта Заслоново, убежал солдат, Свабодзе подтвердили в Министерстве обороны.

«Действительно на данный момент в самовольной отлучке находится военный, - сообщила сотрудница пресс-службы Минобороны Наталья Гаврусик. - Пока это самовольная отлучка. Мы сейчас выясняем причины отлучки, ведется поиск военнослужащего. 


В любом случае в зависимости от продолжительности отсутствия военнослужащего в части его ждет ответственность. Если отлучка продлится до двух суток, то ответственность дисциплинарная. Если на более длительный срок, то уголовная».

По словам Натальи Гаврусик, военнослужащий сбежал из части без оружия, он также пока не принимал воинскую присягу.
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