Пожилая минчанка провалилась в траншею. МЧС: сама виновата

На месте выяснилось, что 84-летняя женщина, пытаясь перейти траншею глубиной 2 метра, где проводятся работы по замене труб горячего водоснабжения, проходя через мост споткнулась, повалила ограждение и упала в траншею.









Спасатели достали жензину из траншеи и передали медикам. Она доставлена в больницу с диагнозом: ушиб ребер. После обследования отпущена на амбулаторное лечение.





Причина происшествия – личная неосторожность пострадавшей.