Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пожилая минчанка провалилась в траншею. МЧС: сама виновата

10 декабря в 18-33 на номер "101" от прохожего поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, которая упала в траншею в г.Минске по пер.Краснозвездный,14.

На месте выяснилось, что 84-летняя женщина, пытаясь перейти траншею глубиной 2 метра, где проводятся работы по замене труб горячего водоснабжения, проходя через мост споткнулась, повалила ограждение и упала в траншею.


Спасатели достали жензину из траншеи и передали медикам. Она доставлена в больницу с  диагнозом: ушиб ребер. После обследования отпущена на амбулаторное лечение.

Причина происшествия – личная неосторожность пострадавшей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru