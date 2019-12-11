Пожилая минчанка провалилась в траншею. МЧС: сама виновата
10 декабря в 18-33 на номер "101" от прохожего поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, которая упала в траншею в г.Минске по пер.Краснозвездный,14.
На месте выяснилось, что 84-летняя женщина, пытаясь перейти траншею глубиной 2 метра, где проводятся работы по замене труб горячего водоснабжения, проходя через мост споткнулась, повалила ограждение и упала в траншею.
Спасатели достали жензину из траншеи и передали медикам. Она доставлена в больницу с диагнозом: ушиб ребер. После обследования отпущена на амбулаторное лечение.
Причина происшествия – личная неосторожность пострадавшей.
11:28 11/12/2019
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