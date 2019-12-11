В Виленском аэропорту поставили елочку с патронами, а вместо звезды — ножи
Необычная елка появилась в Виленском аэропорту. Сотрудники безопасности собрали ее из вещей, запрещенных для авиаперевозки, пишет 15min.lt.
В качестве украшений на елочке используются ножи, ножницы, зажигалки. Есть здесь также патроны и другое оружие. А рождественскую звезду здесь собрали из раскладных ножиков, передает "Еврорадио".
Сотрудники службы безопасности говорят, что запрещенных вещей в аэропорту хранится намного больше, чем поместилось на елочку.
09:54 11/12/2019
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