В качестве украшений на елочке используются ножи, ножницы, зажигалки. Есть здесь также патроны и другое оружие. А рождественскую звезду здесь собрали из раскладных ножиков, передает "Еврорадио"

Сотрудники службы безопасности говорят, что запрещенных вещей в аэропорту хранится намного больше, чем поместилось на елочку.



