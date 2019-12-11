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Почему люди важнее, чем прямые инвестиции в экономику

Почему формальное профессиональное образование с традиционным подходом к обучению больше не работает?

Почему люди важнее, чем прямые инвестиции в экономику

Суть обучения – быстро, но эффективно


Большая часть выпускников и студентов старших курсов белорусских технических университетов дополнительно посещают курсы IT-компаний, чтобы актуализировать свои компетенции. Например, выпускники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники − в топе лидеров среди обучающихся на курсах EPAM, пишет "Завтра твоей страны".

Тим-лидера Лаборатории по развитию ресурсов EPAM Виталия Шульгу это не удивляет. У вузов и курсов бизнес-компаний разные цели. Последние стараются за короткий срок подготовить специалистов для себя и дать людям возможность получить те знания и навыки, которые позволят им профессионально развиваться, отмечает специалист.

В мире так часто меняются методики преподавания и появляется столько новых техник, что большую часть времени Виталий Шульга уделяет постоянному изучению этих трансформаций и адаптации курсов компании. Последние внедренные им изменения позволили сделать часть курса дистанционным, оптимизировать и даже автоматизировать контроль за обучением будущих инженеров.

Автор новой обучающей программы заметил в своем выступлении на международной научно-практической конференции «Новыя навыкі для новых спраў: магчымасці і выклікі для навучання на працягу ўсяго жыцця ва ўмовах развіцця лічбавай эканомікі», что старые методики обучения в формате лекций, перестают работать. Например, большинство молодых людей лучше воспринимают информацию в формате видео, чем в виде текста, а оптимальная длительность видео не более 7-14 минут.

Новая обучающая программа для инженеров состоит из нескольких этапов: бесплатный онлайн-тренинг, где участники программы усваивают обязательные для каждого программиста знания, и обучение в группах для тех, кто пройдет первую часть. Так компания экономит время и деньги, отсеивает немотивированных участников, уделяет больше внимания каждому «ученику».

− Всегда есть люди, которые учатся быстрей, и те, кто медленней, чем в среднем группа. В обычном подходе мы просто берем и обрезаем: кто успел – молодец, кто не успел – извините. «Быстрый» человек теряет мотивацию, потому что группа его тормозит, «медленный» − тоже теряет, потому что не успевает за группой. Это большая часть людей, проходящих различные курсы, − объясняет такой подход Виталий Шульга.

Он считает важным организовывать обучающие курсы с максимальным упором на индивидуальный подход. Как раз благодаря разделению общих и более глубоких знаний на разные этапы. Если онлайн-курс одновременно имеют возможность проходить тысячи человек, то потом они занимаются в нескольких группах, состоящих из 2-4 человек.

Образовательные курсы, организованные бизнесом, и даже целые университеты – это не каприз или укор в сторону формального образования, а необходимость быстро готовить новые кадры с набором актуальных для рынка труда компетенций, считают участники конференции.


Инвестиции в образование – самые выгодные


Старший специалист по системам квалификации Европейского фонда образования Арьен Дей отметил, что европейская образовательная политика делает ставку на обучение на протяжении всей жизни. При этом страны с высоким уровнем образования уделяют этому больше внимания.

Вероятно, потому, что они понимают ценность накопления людьми различных знаний и компетенций и соответствия профессионального уровня работников актуальным вызовам. Свою роль играют и выгоды от непрерывного обучения. Как отмечает Арьен Дей, внедрение инноваций в образование, разработка методов непрерывного обучения и инвестиции в персонал дают больший эффект, чем прямые инвестиции в экономику.

Государственные образовательные стандарты некоторых стран, к числу которых можно отнести и Беларусь, не в полной мере отвечают требованиям рынка труда и вызовам современной экономики. В системе образования важно использовать международную систему оценивания выпускников профессионального образования и прошедшим курсы неформального образования.

− Украина, к примеру, планирует создать независимые центры, которые могли бы подтверждать уровень квалификации выпускников, − говорит эксперт.

Специалист по системам квалификации Европейского фонда образования делает акцент на том, что во многих странах ЕС признается неформальное и спонтанное образование, которые соответствуют общим требованиям подготовки кадров.

Об отставании подготовки профессионалов от спроса на рынке труда, говорит то, что около 70% профессиональных навыков люди получают на рабочем месте, 20% − черпают из обмена опытом и взаимного обучения и только 10% − на учебных курсах.

Неформальное и спонтанное образование, в том числе дистанционное, особенно важны для тех людей, которые имеют ограниченный доступ к беспрерывному обучению, хоть и нуждаются в нем больше других. Это люди, занятые в исчезающих профессиях, на старых производствах, занимающиеся низкоквалифицированным трудом. Они заинтересованы в повышении своих компетенций или освоении новых профессий достаточно быстро, недорого и в удобное для них время.

− Так они получают новые возможности для карьеры и личного роста, − говорит Арьен Дей.

Профессиональное образование бесполезно, если оно оторвано от рынка труда

Как организовано дополнительное профессиональное образование в Швеции, рассказал эксперт в образовании Бертил Оскарсон.

Страна старается сделать профессиональное образование более гибким.

− Нет постоянных учебных заведений для этого вида обучения, а частные или государственные учебные заведения совместно с работодателями и профсоюзами могут обратиться в агентство и заявить об организации учебного процесса. Ведется такое профобучение в 14 разных областях экономики. В основном профессиональное обучение длится 1-2 года, как того требуют европейские рамки квалификации, − говорит эксперт.

Чтобы остаться на рынке профессионального и дополнительного образования, игроки регулярно доказывают, что на рынке труда есть спрос на те компетенции, которым они обучают.

Эксперт говорит, что работодатели обязательно принимают участие в организации и проведении профессионального обучения молодых людей, причем минимум 25% учебного процесса проходит на рабочем месте.

− При этом обучение достаточно широкое, а не направленное на одно-два предприятия, – отмечает эксперт.

Организации и объединения, занимающиеся дополнительным профессиональным образованием, получают госфинансирование в зависимости от количества проходящих обучающие программ. В среднем 6,3 тысячи евро в год на одного учащегося. При этом организаторы профессиональных курсов не могут брать плату за обучение − им положено организовывать весь процесс за государственные деньги.

− В этом процессе очень важен работодатель. Он выступает основным поставщиком услуги или соорганизатором, предоставляет площадку для обучения на рабочем месте, является членом руководящего комитета программы обучения и может предоставить рабочие места для выпускников, − говорит Бертил Оскарсон.

Руководящий комитет занимается адаптацией компетенций, которые получают проходящие обучение, к рынку труда, проверяют организатора процесса обучения на соответствие системы качества.

Результат такого подхода – 93% трудоустроенных или самозанятых через 6 месяцев после окончания обучения, отмечает эксперт.
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