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Противники аккумуляторного завода в Бресте получили премию

Международный день прав человека: оранжевая обувь и премия для противников аккумуляторного завода в Бресте. Равные права, независимо от происхождения, цвета кожи, взглядов, веры и сексуальной ориентации. Сегодня в мире отмечают День прав человека, учрежденный Организацией Объединенных Наций. Какие события в этот день произошли в Беларуси?

Десятки пар женской обуви оранжевого цвета в самом центре Минска. Таким образом инициатива «Маршируй, детка!» напомнила о жертвах домашнего насилия. За первое полугодие в Беларуси по этой причине погибли как минимум 55 человек, передает "Белсат".

«Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность» – говорится во Всеобщей декларации прав человека, которую Генеральная Ассамблея ООН приняла 71 год назад. Люди же не всегда осознают, что их права нарушаются.

В Международный день прав человека в Минске состоялось вручение национальной премии за достижения в этой области. В номинации «Журналист года», лауреатом стала Анна Соусь. В номинации «Правозащитник года» премию получил Леонид Судаленко. А лучшей правозащитной инициативой года признали кампанию против строительства аккумуляторного завода в Бресте.

Правозащитники отмечают: несмотря на некоторые победы в правозащитной области, в течение прошлого года системных сдвигов в сторону улучшения ситуации с правами человека в Беларуси не произошло.

Подход властей видим, например, по получасовой акции на площади Якуба Коласа. Во время съемок оранжевой обуви нашего оператора задерживали. А это означает, что работы в области прав человека в Беларуси еще много.
Источник: Ирина Дорофейчук belsat.eu
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