Противники аккумуляторного завода в Бресте получили премию

Десятки пар женской обуви оранжевого цвета в самом центре Минска. Таким образом инициатива «Маршируй, детка!» напомнила о жертвах домашнего насилия. За первое полугодие в Беларуси по этой причине погибли как минимум 55 человек, передает "Белсат"





«Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность» – говорится во Всеобщей декларации прав человека, которую Генеральная Ассамблея ООН приняла 71 год назад. Люди же не всегда осознают, что их права нарушаются.





В Международный день прав человека в Минске состоялось вручение национальной премии за достижения в этой области. В номинации «Журналист года», лауреатом стала Анна Соусь. В номинации «Правозащитник года» премию получил Леонид Судаленко. А лучшей правозащитной инициативой года признали кампанию против строительства аккумуляторного завода в Бресте.



