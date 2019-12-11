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ЕС вложит более 5 млн евро в модернизацию пунктов пропуска «Брузги» и «Берестовица»

10 декабря на встрече в Гродно беларусская и польская стороны обсуждали реализацию двух проектов международной технической помощи в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» на беларусско-польской границе, сообщает БелТА.

Вклад Евросоюза в проекты составляет более 1 млн евро, а главным бенефициаром выступает Гродненская региональная таможня.

ЕС вложит более 4 млн евро в строительство рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в «Берестовице».

Планируется построить здание стационарного инспекционно-досмотрового комплекса с оборудованием, рассказал замначальника Гродненской региональной таможни Александр Таберко. Проект также предусматривает подготовку спецалистов. Стационарный комплекс позволит сократить время оформления грузовых автомобилей в несколько раз. Беларусская сторона подготовила проектно-сметную документацию для проекта.


Кроме этого, ЕС потратит 1 млн евро на проект «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица». Проект ускорит оформление грузовых автомобилей и физлиц. Часть оборудования для него уже закуплена.
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