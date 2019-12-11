Вклад Евросоюза в проекты составляет более 1 млн евро, а главным бенефициаром выступает Гродненская региональная таможня.





ЕС вложит более 4 млн евро в строительство рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в «Берестовице».





Планируется построить здание стационарного инспекционно-досмотрового комплекса с оборудованием, рассказал замначальника Гродненской региональной таможни Александр Таберко. Проект также предусматривает подготовку спецалистов. Стационарный комплекс позволит сократить время оформления грузовых автомобилей в несколько раз. Беларусская сторона подготовила проектно-сметную документацию для проекта.









Кроме этого, ЕС потратит 1 млн евро на проект «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица». Проект ускорит оформление грузовых автомобилей и физлиц. Часть оборудования для него уже закуплена.