В Архангельской области завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве российского бизнесмена. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, пишет "Комсомольская правда"





Сообщается, что криминальная история началась в январе 2019 года. Гражданин Азербайджана 38-летний Интигам Гусейинзаде предложил 48-летнему белорусу Руслану Тарасову заказное убийство. За исполнение «заказа» киллер должен был получить 15 тысяч долларов. Жертва – азербайджанец-бизнесмен, проживающий в Каргопольском районе.





– Когда киллер согласился заказчик Гусейинзаде купил ему авто за 45 тысяч рублей РФ, выдал 15 тысяч на текущие расходы, а также пистолет с глушителем и боеприпасы к нему, – пояснили в пресс-службе.







