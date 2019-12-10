Документ корректирует отраслевые критерии, по которым объекты информатизации относятся к критически важным. Документ позволит расширить Государственный реестр критически важных объектов информатизации и включить в него ряд объектов топливно-энергетического комплекса, промышленного и финансового секторов, сферы транспорта и коммуникаций, ЖКХ, здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба президента.









Указ актуализирует правовые основы технической и криптографической защиты информации, создает эффективную нормативную правовую базу для отнесения объектов информатизации к критически важным, позволит обеспечить киберустойчивость критически важных объектов информатизации (КВОИ), информационных систем, предотвратить деструктивные информационные воздействия и другие информационные угрозы.





Документ связан с Концепцией информационной безопасности и направлен на реализацию положений Концепции национальной безопасности, пишет reform.by









Указ содержит основные требования по обеспечению технической и криптографической защиты информации, уточняет полномочия госорганов, права и обязанности владельцев информационных систем и КВОИ.





Документ призван усилить безопасность и надежность информационно-коммуникационных сетей и информационных систем Беларуси.



