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В Беларуси будет расширен госреестр критически важных объектов информатизации

10 декабря Александр Лукашенко подписал указ «О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации».

Документ корректирует отраслевые критерии, по которым объекты информатизации относятся к критически важным. Документ позволит расширить Государственный реестр критически важных объектов информатизации и включить в него ряд объектов топливно-энергетического комплекса, промышленного и финансового секторов, сферы транспорта и коммуникаций, ЖКХ, здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба президента.


Указ актуализирует правовые основы технической и криптографической защиты информации, создает эффективную нормативную правовую базу для отнесения объектов информатизации к критически важным, позволит обеспечить киберустойчивость критически важных объектов информатизации (КВОИ), информационных систем, предотвратить деструктивные информационные воздействия и другие информационные угрозы.

Документ связан с Концепцией информационной безопасности и направлен на реализацию положений Концепции национальной безопасности, пишет reform.by


Указ содержит основные требования по обеспечению технической и криптографической защиты информации, уточняет полномочия госорганов, права и обязанности владельцев информационных систем и КВОИ.

Документ призван усилить безопасность и надежность информационно-коммуникационных сетей и информационных систем Беларуси.
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