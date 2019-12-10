Авария случилась у города Польхайм в субботу поздно вечером, около 23.40. Грузовик, которым управлял 33-летний поляк, двигался по трассе в направлении Франкфурта. Затем предположительно водитель остановился, чтобы «выйти по надобности».





Следовавший за ним также на грузовике 47-летний белорус не успел затормозить и на полном ходу врезался в транспортное средство. В результате столкновения наш соотечественник серьезно пострадал, его пришлось освобождать.





Также был нанесен материальный ущерб в 100 тысяч евро. Дорогу перекрывали на несколько часов.









Прибывшая на место полиция выяснила, что управлявший грузовиком поляк находился под сильным воздействием алкоголя. Первый тест показал наличие 2,72 промилле. Был сделан анализ крови.





Также у предполагаемого виновника ДТП изъяли права. Он был отпущен в понедельник после проведения необходимых полицейских процедур и уплаты залога. Полиция ищет свидетелей, которые могли бы рассказать о маневрах грузовика до аварии.



