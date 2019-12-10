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На Брестчину прибыли благородные олени, чтобы заводить потомство

В лесные угодья Кобринщины завезли из Литвы 37 благородных оленей для разведения, сообщает KobrinCity.

"На 11,7 га, огражденной территории, будет установлено дежурство — до октября-ноября 2020 года переселенцы будут под наблюдением специалистов. А после гона животных, будет ясна ситуация с тем, как закрепились они на местности. Закупка и разведение копытных ведется по государственной программе "Белорусский лес" на 2016-2020 годы. От Брестской области в 2019-м году конкурс выиграли организации трех районов — Кобринский и Ганцевичский лесхозы, а также Брестская районная структура БООР", - рассказал инженер по охотничьему хозяйству ГОЛХУ Василий Щерба.

Для разведения благородных оленей Кобринским лесхозом были построены вольеры недалеко от агрогородка Дивин. Работники Кобринского лесхоза возьмут на контроль не только питание, но и постараются обеспечить безопасность от посягновения хищников.


Щерба отметил, что транспортировка на спецоборудовании прошла без происшествий. "Все животные доставлены в целости и сохранности", - сказал он.
В Брестской области насчитывается около 6,5 тыс. благородных оленей. По сравнению с 2018 годом их численность выросла на 20%. Однако, устойчивые популяции этого вида копытных сформировались не повсеместно, пишет interfax.by
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