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МЧС Кыргызстана заинтересовано в обучении своих спасателей в Беларуси

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана заинтересовано в обучении своих сотрудников в Беларуси. Делегация кыргызского ведомства сегодня посетила Университет гражданской защиты МЧС в Минске, сообщили БЕЛТА в вузе.

Фото Университета гражданской защиты МЧС
 
Специалисты МЧС Кыргызстана ознакомились с белорусским опытом подготовки спасателей для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Были продемонстрированы программные продукты, разработанные в УГЗ и используемые в образовательном процессе, а также презентована учебно-тренировочная база спасательного вуза Беларуси.


"На прошедших в белорусском вузе переговорах речь шла об использовании площадки Международного центра подготовки спасателей Университета МЧС. Стороны договорились детально проработать этот вопрос и вернуться к его обсуждению в ближайшее время. Статс-секретарь МЧС Кыргызстана Азамат Мамбетов отметил, что ведомство заинтересовано в обучении своих спасателей в Беларуси", - отметили в УГЗ.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко провел рабочую встречу с делегацией МЧС Кыргызстана. Стороны обсудили вопросы поставки в Кыргызстан пожарной аварийно-спасательной техники белорусского производства.

Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана прибыла в Беларусь с визитом 9 декабря.
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