Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Стало известно, кто представит Беларусь на прощании с Лужковым

Семашко будет направлен по личному поручению Александра Лукашенко, от главы государства будет и венок.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко представит республику на прощании с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщили в Telegram-канале "Пул первого".

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии в этот вторник. Его отпевание в храме Христа Спасителя совершит лично патриарх Кирилл.

Соболезнования родным Лужкова высказал президент Беларуси Александр Лукашенко.


Как сообщили в пресс-службе президента, он отметил, что с чувством огромной печали и сожаления воспринял известие о его смерти.

"Ушел из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, истинный друг Беларуси, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов, становлению и развитию белорусско-российских отношений. С его именем неразрывно связано множество знаковых инициатив и проектов, которые позволили укрепить контакты между нашими странами", – говорится в соболезновании.

При этом Telegram-канал "Пул первого" сообщает, что Беларусь на прощании "представит вице-премьер и посол Семашко". Будет при этом передан и венок от президента.

К слову, Лужкова и Беларусь многое связывало – от личной дружбы с президентом до строительных проектов, пишет sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru