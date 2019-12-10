Стало известно, кто представит Беларусь на прощании с Лужковым

Посол Беларуси в России Владимир Семашко представит республику на прощании с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщили в Telegram-канале "Пул первого".





Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии в этот вторник. Его отпевание в храме Христа Спасителя совершит лично патриарх Кирилл.





Соболезнования родным Лужкова высказал президент Беларуси Александр Лукашенко.









Как сообщили в пресс-службе президента, он отметил, что с чувством огромной печали и сожаления воспринял известие о его смерти.





"Ушел из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, истинный друг Беларуси, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов, становлению и развитию белорусско-российских отношений. С его именем неразрывно связано множество знаковых инициатив и проектов, которые позволили укрепить контакты между нашими странами", – говорится в соболезновании.





При этом Telegram-канал "Пул первого" сообщает, что Беларусь на прощании "представит вице-премьер и посол Семашко". Будет при этом передан и венок от президента.



