Что можно ввозить на территорию Евразийского экономического союза, а значит и Беларуси, без ограничений и пошлин, а что вообще запрещено к провозу? Ответы дает пресс-служба Брестской таможни.





В соответствии с таможенным законодательством, наземными и водными видами транспорта беспошлинно могут быть ввезены товары для личного пользования весом не более 25 кг и стоимостью не более суммы эквивалентной 500 евро. Если въезжаете в Беларусь чаще одного раза в три календарных месяца, эта норма составит соответственно 300 евро и 20 кг.





Фото из открытого доступа

Нельзя ввозить

Алкогольные напитки в количестве более 5 литров на одно физическое лицо.





Алкогольные напитки в любом количестве физическим лицам, не достигшим 18-летнего возраста.





Бенгальские огни, фейерверки, петарды, файеры и другие предметы, относящиеся к категории пиротехнических изделий.

Можно ввозить

Алкогольные напитки и пиво могут беспошлинно ввозиться гражданами в количестве 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. При превышении этой нормы необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 10 евро за каждый 1 литр сверх разрешенных 3 литров и таможенный сбор, который составляет 10 белорусских рублей.





Искусственные елки, новогодние игрушки. Данные товары отнесены к товарам для личного пользования и могут беспошлинно ввозиться гражданами при соблюдении весовой и стоимостной нормы.









Подарки (мобильный телефон, планшет, духи, сумочки и др.) — их беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС допускается:





при условии отнесения к товарам для личного пользования. Если речь идет о мобильном телефоне или планшетном компьютере, то отнесение их к данной категории возможно в количестве не более двух штук каждого гаджета в течение одного календарного года. С полным списком предлагаем ознакомиться н а сайте ГТК;

их общая стоимость не превышает сумму эквивалентную 500 евро, и общий вес не превышает 25 килограммов (или 300 евро и 20 кило соответственно).





При приобретении товаров сверх установленных норм ввоза необходимо будет уплатить таможенную пошлину в размере 30% от их стоимости, но не менее 4 евро за килограмм в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.



