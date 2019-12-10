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Первый пошел. Латвия объявила об эпидемии гриппа

В первую неделю зимы в Елгаве и Риге количество заболевших гриппом достигло эпидемического порога.

С 11 декабря в Латвии объявлена эпидемия гриппа, сообщает прибалтийский информационный портал Delfi со ссылкой на представителя Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзу Арая.

С 1 по 8 декабря заболеваемость гриппом в Елгаве составила 265,5 случая на 100 000 населения, в Риге — 159,8 случая, в среднем по Латвии — 108,6 случая. Эпидемическим порогом является 100 случаев заболевания на 100 000 населения.


В начале зимы заболеваемость гриппом составляла от 14,6 случая в Юрмале до 86,5 в Лиепае, пишет mlyn.by

Пациенты с гриппом госпитализированы в Даугавпилсе, Гулбене, Екабпилсе, Елгаве, Риге и Валмиере. Из 80 госпитализированных больных 46 составили дети в возрасте до 14 лет, а всего с начала сезона в больницах лечились 80 пациентов с гриппом и пневмонией после гриппа.

В прошлом сезоне эпидемия гриппа началась позже — она была объявлена 15 января.
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