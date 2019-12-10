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Обмен заложников: Украина ожидает освобождения 77 человек

В трехсторонней контактной группе заявили, что имеют подтвержденные данные о 77 украинцах, на освобождение которых рассчитывают на первом этапе обмена.

Обмен пленными (архивное фото)

Украина рассчитывает на возвращение из "ЛДНР" 77 украинских заложников в рамках первого этапа обмена в формате "всех на всех". Об этом во вторник, 10 декабря, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская в комментарии УНИАН.


 "77 человек - это то количество людей, которых мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека)", - заявила она.

Лутковская отметила, что следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря. По ее словам, процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается.

"Первый шаг - это все подтвержденные на всех подтвержденных, а второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров", - сказала она.

По словам Лутковской, пока рано говорить о том, как могут состояться переговоры 18 декабря, но "очень может быть, что нам подтвердят всех тех, по кому у нас есть подтверждение. Это же зависит от политического сигнала и политической воли", пишет korrespondent.net


"У нас в списке тех, кого мы разыскиваем, есть, по сути, те, кто является без вести пропавшими - по ним у нас нет материалов. Но там, где есть материалы, возможно, нам их подтвердят", - сказала она. Вместе с тем Лутковская отметила, что не хочет сейчас давать лишнюю надежду родственникам.

Вместе с тем, сепаратисты заявили, что готовы к обмену пленными с Украиной по формуле "53 на 88" и хотят это сделать до конца года.

Напомним, накануне лидеры стран нормандской четверки в Париже договорились об обмене пленными. 


Позже Зеленский сообщил, что в результате обмена 72 человека могут вернуться домой. Обмен удерживаемыми лицами будет проходить в три этапа, на первом могут вернуться 72 человека.
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