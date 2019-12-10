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Как вам предновогодняя погода? В Брагине было +9,1 градуса

В Беларуси побит температурный рекорд.

В Беларуси в последнее время наблюдается аномальная теплая погода для данного времени года. Так, в некоторых районах были побиты температурные рекорды дня.

Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Например, в Брагине максимальная температура воздуха в понедельник составила +9,1 градуса. Таким образом, был побит рекорд 13-летней давности, когда столбик термометра достиг +8,2 градуса.


Кроме этого, повторно были достигнуты температурные рекорды в Мозыре (+7,5 градуса), Мстиславле (+4 градуса) и др.

Ранее сообщалось о погодных условиях на день 10 декабря.
belnovosti.by
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