Как вам предновогодняя погода? В Брагине было +9,1 градуса
В Беларуси побит температурный рекорд.
В Беларуси в последнее время наблюдается аномальная теплая погода для данного времени года. Так, в некоторых районах были побиты температурные рекорды дня.
Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Например, в Брагине максимальная температура воздуха в понедельник составила +9,1 градуса. Таким образом, был побит рекорд 13-летней давности, когда столбик термометра достиг +8,2 градуса.
Кроме этого, повторно были достигнуты температурные рекорды в Мозыре (+7,5 градуса), Мстиславле (+4 градуса) и др.
Ранее сообщалось о погодных условиях на день 10 декабря.
19:12 10/12/2019
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