Обвиняемого, ранее неоднократно судимого мужчину, приговорили к 22 годам колонии строгого режима.









Об этом сообщает пресс-служба Брестского облсуда.





Трагедия произошла 7 августа в Ивановском районе. Сначала обвиняемый, будучи пьяным, обокрал склад магазина в д. Юхновичи, а вечером в д. Петровичи жесткого избил беременную женщину, с которой у него возник конфликт.





Отмечается, что мужчина знал, что женщина беременна, однако нанес ей множественные удары, в том числе ножом. Она скончалась на месте.









За убийство беременной женщины с особой жестокостью и кражу, совершенную повторно, суд по совокупности преступлений приговорил обвиняемого к 22 годам колонии строго режима.



