В Бресте убийцу беременной женщины приговорили к 22 годам колонии строгого режима
10 декабря в Бресте вынесли приговор по делу о жестоком убийстве беременной женщины.
Обвиняемого, ранее неоднократно судимого мужчину, приговорили к 22 годам колонии строгого режима.
Об этом сообщает пресс-служба Брестского облсуда.
Трагедия произошла 7 августа в Ивановском районе. Сначала обвиняемый, будучи пьяным, обокрал склад магазина в д. Юхновичи, а вечером в д. Петровичи жесткого избил беременную женщину, с которой у него возник конфликт.
Отмечается, что мужчина знал, что женщина беременна, однако нанес ей множественные удары, в том числе ножом. Она скончалась на месте.
За убийство беременной женщины с особой жестокостью и кражу, совершенную повторно, суд по совокупности преступлений приговорил обвиняемого к 22 годам колонии строго режима.
19:06 10/12/2019
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