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Двух рабочих, пострадавших от взрыва в Дрогичине, транспортировали в Минск

Двух мужчин, раненых при взрыве в многоэтажном доме в Дрогичине, перевезли на дальнейшее лечение в Минск.

Об этом агентству БЕЛТА рассказал главный врач Дрогичинской центральной районной больницы Александр Протасевич.

"Скорая помощь доставила пострадавших 9 декабря около 17.00. Им своевременно оказана медицинская помощь в полном объеме. Двух рабочих мы смогли вывести из состояния шока для транспортировки в центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм в Минск. У них стабильно тяжелое состояние, - сказал Александр Протасевич. - Состояние женщины и подростка - средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Они находятся в хирургии".

Сообщение о взрыве в пятиэтажном доме поступило дрогичинским спасателям 9 декабря в 16.49. Из подъезда были эвакуированы 35 человек. По предварительной информации, взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел при монтаже натяжного потолка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.


Как сообщил заместитель председателя Дрогичинского райисполкома Игорь Ровинец, жильцы третьего, четвертого и пятого этажей в тот же день вернулись в свои квартиры. Жилье на двух нижних уровнях пока пустует, поскольку на месте продолжают работать следователи. "Жильцов временно расселили. Четыре человека изъявили желание остановиться в общежитии при лицее. Обеспечили их питанием. Остальные жильцы пока поселились у родственников", - пояснил он. Игорь Ровинец добавил, что дом является кооперативным под управлением ЖКХ, все квартиры в нем застрахованы.
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