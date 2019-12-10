Умерла солистка «Roxette»

«С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни», – говорится в заявлении Димберг.





В 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда певица пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.





Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.

За свою историю «Roxette» дал 557 концертов. Четыре песни группы попадали на первое место в американских чартах «Billboard». Количество проданных альбомов превышает 75 миллионов копий.







