Умерла солистка «Roxette»
Солистка шведской поп-рок-группы «Roxette» Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни, сообщает издание «Expressen» со ссылкой на менеджера исполнителя Мари Димберг.
«С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни», – говорится в заявлении Димберг.
В 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда певица пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.
Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.
За свою историю «Roxette» дал 557 концертов. Четыре песни группы попадали на первое место в американских чартах «Billboard». Количество проданных альбомов превышает 75 миллионов копий.
по материалам СМИ
18:26 10/12/2019
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