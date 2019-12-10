12 декабря в суде Первомайского района Минска начнется рассмотрение иска о возмещении ущерба, выставленного РУП “Торговый дом Восточный” к 15 работникам. Сумма иска составляет 25 971 рубль. Иск выставлен по результатам инвентаризации, проведенной в августе.





Магазин «Ваш выбор», который находится на улице Маяковского, 154, лихорадит уже не первый месяц. Инвентаризация, проведенная в августе, установила недостачу в 46 249 рублей, всю сумму раскидали на 24 сотрудников – и работающих, и уже уволенных. Часть сотрудников частично оплатили «нанесенный ущерб».





В октябре была проведена очередная инвентаризация, которая установила недостачу в 5 тысяч рублей. «Это не единичный случай, это уже система», - утверждают сотрудники магазина, обратившиеся за юридической помощью в профсоюз РЭП.





Сотрудники подозревают, что «автором» недостачи является бухгалтерская программа, которую никто не берется исправить (в 2018 году суд, рассматривая иск о первой недостаче, постановил исправить недочеты, но судебное решение осталось невыполненным).





Еще год назад магазин считался образцовым, как минимум предыдущие восемь лет подобных астрономических недостач там не фиксировалось.





В течение 10 месяцев сотрудники неоднократно говорили и писали служебные записки на имя замдиректора Стаина С.Е. и директора РУП «ТД Восточный» Жуковского А.П. о проблемах с программой: не списываются остатки с lstrade после реализации, а также меняются остатки по товарным отчётам. Проблема до сих пор не решена.





В мае в магазине открылся новый отдел - «Мясная лавка». На тот момент один продавец работала и в винно-водочном отделе, и в «Мясной лавке» - приходится бегать на два отдела по служебному коридору, который завален товаром. Во время пробежек продавец не может видеть, что творится в торговом зале и в винно-водочном отделе.









Светлана Титова – одна из трех сотрудников-старожилов, которая хочет уволиться, но связана по рукам и ногам контрактом.





- В октябре нам насчитали недостачу в пять тысяч рублей. А все дело в сбоях программы: на утро остатки составляют 40, 50 рублей, выскакивают вообще какие-то тысячные суммы. На компьютерном экране торгового зала и «Мясной лавки» постоянно висит табличка: подключите компьютер к интернету; она снимается клавиатурой, но тут же появляется опять.





В таком режиме я работаю уже два месяца и никто – ни товаровед, ни заведующий – ничего с этим поделать не могут. Я писала докладные записки – реакции никакой, - отмечает кассир-контролер 6 разряда Светлана Титова. - Правда, приезжал начальник службы безопасности департамента торговли при администрации президента Халимов; на тот момент штат магазина «Мясная лавка» не был укомплектован, я работала одна.





Состоялся второй разговор о нехватке штатных сотрудников, о других проблемах. На трех оставшихся сотрудников магазина идет давление – чтобы уволить нас по статье. Я послала Жуковскому кучу заявлений об увольнении по собственному желанию, потому что не могу сохранить товар, потому что работаю одна на смене. Халимов пообещал поговорить с директором РУП «ТД Восточный» Жуковским – вот и весь разговор.





Я боюсь работать одна на весь магазин, на 80 квадратных метров, я не могу обеспечить сохранность товара, у меня постоянно жалуются покупатели. Это форменное издевательство: у меня обед 15 минут, и ты бегаешь на два кассовых аппарата и на две торговые секции: винно-водочный отдел и «Мясная лавка».





При своих двух руках и двух ногах я не могу обеспечить сохранность товара, да еще и за наркоманами смотреть, которые в открытую воруют.





Сотрудницы, у которых истекали сроки контрактов, тут же увольнялись, сотрудницы, у которых трудовые контракты истекали весной-летом, писали заявления о досрочном расторжении контрактов, однако получили отказ.





- Я работаю на одну зарплату за троих. Сколько денег я сэкономила нанимателю, если зарплата составляет 500 рублей, а я работаю в таком режиме минимум полгода? – возмущена Светлана Титова.





Женщина будет оспаривать претензии в полторы тысячи рублей, которые выставил наниматель.





Бывшие сотрудницы магазина «Ваш выбор» жалуются, что они работали без выходных, подрабатывали, однако никаких доплат не получили.

#1#

Очень печально, что на предприятиях, принадлежащих управделами президента, такая неразбериха с учетом, хранением и продажей материальных ценностей и товаров.





Необходимо напомнить, что через эти магазины, как правило, реализуется и конфискат: сигареты, винно-водочные изделия. Может, здесь и кроется проблема?





Почему до сих пор руководство предприятия не приняло конкретных решений, например, когда продавцы информировали, что при продаже арбуза на чеке выбиваются куриные ножки? Пробиваются сигареты, а в компьютере их продажа не отображается?





Повесить всю ответственность на работников магазина, этим самым прикрыв свою безопасность, руководству предприятия не удастся. Здесь давно пора наводить порядок.

«Белорусский партизан»