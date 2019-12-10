Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Боюсь работать одна". Магазин Управделами президента требует с продавцов 25 тысяч рублей!

РУП “Восточный” предъявил 15 работникам, действующим и бывшим, магазина “Ваш выбор” в Минске иск о выплате недостачи. Сеть магазинов “Ваш выбор” принадлежит управлению делами президента и торгует конфискатом.

"Боюсь работать одна". Магазин Управделами президента требует с продавцов 25 тысяч рублей!
1 из 2
12 декабря в суде Первомайского района Минска начнется рассмотрение иска о возмещении ущерба, выставленного РУП “Торговый дом Восточный” к 15 работникам. Сумма иска составляет  25 971 рубль. Иск выставлен по результатам инвентаризации, проведенной в августе. 

Магазин «Ваш выбор», который находится на улице Маяковского, 154, лихорадит уже не первый месяц. Инвентаризация, проведенная в августе, установила недостачу в 46 249 рублей, всю сумму раскидали на 24 сотрудников – и работающих, и уже уволенных. Часть сотрудников частично оплатили «нанесенный ущерб».

В октябре была проведена очередная инвентаризация, которая установила недостачу в 5 тысяч рублей. «Это не единичный случай, это уже система», - утверждают сотрудники магазина, обратившиеся за юридической помощью в профсоюз РЭП. 

Сотрудники подозревают, что «автором» недостачи является бухгалтерская программа, которую никто не берется исправить (в 2018 году суд, рассматривая иск о первой недостаче, постановил исправить недочеты, но судебное решение осталось невыполненным). 

Еще год назад магазин считался образцовым, как минимум предыдущие восемь лет подобных астрономических недостач там не фиксировалось.

В течение 10 месяцев сотрудники неоднократно говорили и писали служебные записки на имя замдиректора Стаина С.Е. и директора РУП «ТД Восточный» Жуковского А.П. о проблемах с программой: не списываются остатки с lstrade после реализации, а также меняются остатки по товарным отчётам. Проблема до сих пор не решена.

В мае в магазине открылся новый отдел - «Мясная лавка». На тот момент один продавец работала и в винно-водочном отделе, и в «Мясной лавке» - приходится бегать на два отдела по служебному коридору, который завален товаром. Во время пробежек продавец не может видеть, что творится в торговом зале и в винно-водочном отделе.


Светлана Титова – одна из трех сотрудников-старожилов, которая хочет уволиться, но связана по рукам и ногам контрактом. 

- В октябре нам насчитали недостачу в пять тысяч рублей. А все дело в сбоях программы: на утро остатки составляют 40, 50 рублей, выскакивают вообще какие-то тысячные суммы. На компьютерном экране торгового зала и «Мясной лавки» постоянно висит табличка: подключите компьютер к интернету; она снимается клавиатурой, но тут же появляется опять. 

В таком режиме я работаю уже два месяца и никто – ни товаровед, ни заведующий – ничего с этим поделать не могут. Я писала докладные записки – реакции никакой, - отмечает кассир-контролер 6 разряда Светлана Титова. - Правда, приезжал начальник службы безопасности департамента торговли при администрации президента Халимов; на тот момент штат магазина «Мясная лавка» не был укомплектован, я работала одна. 

Состоялся второй разговор о нехватке штатных сотрудников, о других проблемах. На трех оставшихся сотрудников магазина идет давление – чтобы уволить нас по статье. Я послала Жуковскому кучу заявлений об увольнении по собственному желанию, потому что не могу сохранить товар, потому что работаю одна на смене. Халимов пообещал поговорить с директором РУП «ТД Восточный» Жуковским – вот и весь разговор. 

Я боюсь работать одна на весь магазин, на 80 квадратных метров, я не могу обеспечить сохранность товара, у меня постоянно жалуются покупатели. Это форменное издевательство: у меня обед 15 минут, и ты бегаешь на два кассовых аппарата и на две торговые секции: винно-водочный отдел и «Мясная лавка». 

При своих двух руках и двух ногах я не могу обеспечить сохранность товара, да еще и за наркоманами смотреть, которые в открытую воруют.

Сотрудницы, у которых истекали сроки контрактов, тут же увольнялись, сотрудницы, у которых трудовые контракты истекали весной-летом, писали заявления о досрочном расторжении контрактов, однако получили отказ.

- Я работаю на одну зарплату за троих. Сколько денег я сэкономила нанимателю, если зарплата составляет 500 рублей, а я работаю в таком режиме минимум полгода? – возмущена Светлана Титова.

Женщина будет оспаривать претензии в полторы тысячи рублей, которые выставил наниматель.  

Бывшие сотрудницы магазина «Ваш выбор» жалуются, что они работали без выходных, подрабатывали, однако никаких доплат не получили.
#1# 
Очень печально, что на предприятиях, принадлежащих управделами президента, такая неразбериха с учетом, хранением и продажей материальных ценностей и товаров. 

Необходимо напомнить, что через эти магазины, как правило, реализуется и конфискат: сигареты, винно-водочные изделия. Может, здесь и кроется проблема? 

Почему до сих пор руководство предприятия не приняло конкретных решений, например, когда продавцы информировали, что при продаже арбуза на чеке выбиваются куриные ножки? Пробиваются сигареты, а в компьютере их продажа не отображается? 

Повесить всю ответственность на работников магазина, этим самым прикрыв свою безопасность, руководству предприятия не удастся. Здесь давно пора наводить порядок.
«Белорусский партизан»
"Белоруский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru