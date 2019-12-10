"Беларусы выглядят нищими на фоне западных вещей"
Как в Беларуси запретили фотографии
На прошлой неделе стало известно, что фильм блогера Степана Путило, известного как NEXTA, про Лукашенко признан экстремистским.
По этому случаю фотограф Юлия Дарашкевич, давний редактор альбома Belarus Press Photo, вспомнила в своем твиттере о том, как в 2013 году экспертная комиссия обнаружила экстремизм в снимках Плошчы-2010, беларуских спортсменов, уличного рынка и даже чернобыльских грибов.
Мы не можем показать эти снимки, чтобы наш материал не признали экстремистским, но опишем их словами.
1. Маленькое вступление — Belarus Press Photo — это конкурс для профессиональных фотографов, по аналогии с мировым World Press Photo. Суть в чем — фотографы присылают свои снимки на конкурс, жюри определяет победителей. Жюри — это чуваки реально мирового масштаба.
2. И вот по результатам нашего локального ежегодного беларуского конкурса мы издаем очередной каталог фотографий, печатаем его в Литве (это отдельная тема), растамаживаем его и ввозим в РБ, продаем практически весь тираж.
3. И через какое-то время едем на очередную выставку и везем штук 10 альбомов с собой через границу (если мне не изменяет память, мы их ввозили в РБ, остатки нераспроданных на выставке, но не суть).
4. На границе альбомы не понравились таможенникам, их изымают и отправляют на экспертизу. К слову, к этому моменту все альбомы распроданы, вот эти изъятые — это почти последние.
5. Исследовала альбом специально созданная комиссия из начальника управления идеологической работы гродненского облисполкома и преподавателей ГрГУ — завкафедрой уголовного права и криминологии, завкафедрой иняза и преподаватель кафедры дизайна факультета искусств.
6. А направление на экспертизу поступило аж из КГБ (тоже гродненского). У меня, к слову, там работал отец, то есть меня там все очень хорошо знают.
7. По закону только суд может решить, есть ли экстремизм в каких-то материалах. Наш суд был закрытым «для предотвращения разглашения информации о содержании информационной продукции до судебного решения по делу».
8. Материалы дела отснять не разрешили, но мы переписали результаты экспертизы от руки. Так что поделюсь сейчас с вами самыми дивными эпизодами. Для затравочки — экстремизм нашли даже в рубрике «Природа», а рубрика «Спорт» была признана экстремистской полностью. Это Беларусь, детка.
9. Подписи к фотографиям были на беларуском и английском. Поэтому меня особо порадовал «Словарь русского языка С. И. Ожегова», который использовали для экспертизы альбома, в котором нет ни одного слова по-русски.
10. Итак, «Общий анализ имеющихся в исследуемом печатном издании фотоснимков, текстовых комментариев свидетельствует об умышленном искаженном представлении информации, фактов о реальном положении в политической, экономической, социальной и иных сферах деятельности государственных органов, правового и экономического положения граждан Республики Беларусь.
В результате собственных и надуманных измышлений авторов исследуемого печатного издания, текстовых и фотоматериалов, необоснованной и целенаправленной демонстрации негативных сторон жизнедеятельности беларуских граждан, неприглядных бытовых моментов в целом формируется искаженное, унижающее для государства Республика Беларусь и общества в целом, представление о положении в Республике Беларусь».
11. Вам нужно это прочитать полностью. Я как вспомнила, так слезу пустила:
12. В аннотации к фотографии (страница 20) «Дэманстрант, збіты міліцыянтамі, ляжыць ля сценаў Дома ўраду» (на фото парень с бчб-повязкой на голове лежит без чувств у входа в Дом правительства — The Village Беларусь) содержатся заведомо ложные сведения, представленные в собственных измышлениях автора в виде грубой характеристики качеств и действий сотрудников силовых структур в виде высказывания «збіты міліцыянтамі», то есть сотрудники силовых структур преподносятся как неподконтрольные, опасные лица, потенциальные источники проблем, вызывающие страх и опасения у других, нарушающих закон.
Приписывания солдатам и офицерам правоохранительных служб низких моральных качеств, а также противоправных действий, совершаемых ими (превышение служебных полномочий), противоречит нормам нравственности и морали, принятым в обществе, унижает и оскорбляет их человеческое достоинство и дискредитирует их: умаляет авторитет государственной власти, подрывает доверие к органам власти со стороны иностранных государств, иностранных или международных организаций.
13. Фотография (страница 51) с аннотацией «Мужчыны прымяраюць капелюшы на вулічным кірмашы» преподносит жителей беларуского населенного пункта, а в их лице, весь беларуский народ, в неприглядном виде — нищим, бомжеватого вида на фоне новых западных вещей.
Распространение подобной информации в средствах массовой информации формирует у читателей искаженные представления о моральном облике беларуского народа, унижает национальную честь и достоинство беларусов как нации и вызывает негативное отношение читателей к Беларуси в целом».
Вот это фото (на фото мужчина с бородой примеряет кожаную кепку, другой, тоже бородатый в кожаной кепке, держит ему зеркало, и все это на фоне уличной палатки с одетыми манекенами, как на Ждановичах — The Village Беларусь). Его сделал штатный фотограф Agence France-Press. Унизил так унизил национальную честь.
14. «Фотоматериалы рубрики „Спорт“ (страницы 118-126) представлены элементы спортивной жизни в Республике Беларусь в низко эстетическом ракурсе, местами — в неприличном виде, в целом негативно демонстрирующей указанную сферу жизни беларуского общества».
В неприличном виде — это, наверное, вот так (на фото брызги воды и мужчины в мокрых плавках и шортах стоят к камере спиной, у самого крупного из них шорты пали «неприлично» низко — The Village Беларусь):
15. А низко эстетичный ракурс — это вот так (на фото теннисистка наклонилась вперед, через широко расставленные ноги запрокинула ракетку назад, и выглядит так, будто она прикрывает ей короткие желтые шорты — The Village Беларусь). Мне иногда кажется, что эксперты — те еще затейники.
16. В общем, все плохо с беларуским спортом! (На фото — разворот книги. Слева — три ребенка подтягиваются на шведской стенке. На верхнем фото справа — парень с шестом в прыжке. На нижнем фото слева — солдат с форме идет по голому асфальту в лыжах, примотанных скотчем — The Village Беларусь).
17. А это о работах культового фотографа Сергея Брушко. Если коротко о нем, то: «Умер в 2000 году, оставив после себя бесценную коллекцию документальной фотографии, большинство работ в которой близки к стилистике фотографий Картье-Брессона».
Фотоматериалы рубрики «Архіў» (страницы 140-147). В аннотации к фотографиям указано, что «…Аргкамітэт конкурсу „Прэс-фота Беларусі“ распачынае публікацыю рэтраспектыўнага цыклу, які пазнаёміць з вядучымі фотажурналістамі Беларусі, што ў свой час сфармавалі погляд на краіну і вызначылі вектар развіцця беларускай фотажурналістыкі сёння».
В представленных фотоматериалах демонстрируются неприглядные темы жизни людей: Чернобыль, отселение, похороны, старики, инвалиды, больные, приемник-распределитель для детей, митинги, игра рабочих в домино и карты, нетрезвые жители и т.д.
18. Его сын Дмитрий Брушко (тоже офигенный фотограф и Человек) совсем недавно издал очень крутую фотокнигу своего отца, еще можно заказать.
19. Ребят, а вы как относитесь к грибам? Так вот, грибы: «Фотоматериалы рубрики „Прырода“ (страницы 142-145) содержащей фотографии сбора, заготовки и консервации грибов на фоне знака радиационной опасности иллюстрирует в стиле аллегории уничижительное состояние беларуской нации, ее природы».
(Фото разворота книги. Слева — желтый гриб в руке на фоне леса, справа — несколько фотографий со связкой сушеных грибов, закатками и знаком, предупреждающим, что в лесу радиация — The Village Беларусь).
20. А грибы фотографировал еще один культовый фотограф, Андрей Ленкевич. С 2014 года Андрей делает Месяц фотографии в Минске, ищите в афишах каждый сентябрь.
(Фото разворота книги. Слева — бабушка с корзиной уходит в глубину осеннего леса, справа — несколько фотографий, на которых лес, гриб в расфокусе, бабуля в пестром платке, склонившаяся за грибом и фото камня, на котором нарисована елка и несколько грибов под ней — The Village Беларусь).
21. Что было дальше? Суд конечно же согласился с экспертизой и признал альбом экстремистским. Сами альбомы, как нам сообщили, подлежат уничтожению. Я не смогла выяснить, каким путем. Все представляла себе ̶з̶а̶в̶о̶д̶ ̶п̶о̶ ̶с̶ж̶и̶г̶а̶н̶и̶ю̶ ̶ф̶о̶т̶о̶г̶р̶а̶ф̶о̶в̶ печь или костер.
22. Под шумок власти попытались расправиться и с «Кнігарней Логвінаў» — лишили лицензии, так как они формально были издателями альбома. Некоторые книжные расторгли с нами контракты о продаже еще до решения суда — #нувыжепонимаете.
23. Российские коллеги вышли к беларускому посольству в Москве на пикет в нашу поддержку. Я очень благодарна за эту солидарность, тогда это правда придало сил.
16:26 10/12/2019
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