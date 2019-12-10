"Беларусы выглядят нищими на фоне западных вещей"





По этому случаю фотограф Юлия Дарашкевич, давний редактор альбома Belarus Press Photo, вспомнила в своем твиттере о том, как в 2013 году экспертная комиссия обнаружила экстремизм в снимках Плошчы-2010, беларуских спортсменов, уличного рынка и даже чернобыльских грибов.





Мы не можем показать эти снимки, чтобы наш материал не признали экстремистским, но опишем их словами.





1. Маленькое вступление — Belarus Press Photo — это конкурс для профессиональных фотографов, по аналогии с мировым World Press Photo. Суть в чем — фотографы присылают свои снимки на конкурс, жюри определяет победителей. Жюри — это чуваки реально мирового масштаба.





2. И вот по результатам нашего локального ежегодного беларуского конкурса мы издаем очередной каталог фотографий, печатаем его в Литве (это отдельная тема), растамаживаем его и ввозим в РБ, продаем практически весь тираж.





3. И через какое-то время едем на очередную выставку и везем штук 10 альбомов с собой через границу (если мне не изменяет память, мы их ввозили в РБ, остатки нераспроданных на выставке, но не суть).





4. На границе альбомы не понравились таможенникам, их изымают и отправляют на экспертизу. К слову, к этому моменту все альбомы распроданы, вот эти изъятые — это почти последние.





5. Исследовала альбом специально созданная комиссия из начальника управления идеологической работы гродненского облисполкома и преподавателей ГрГУ — завкафедрой уголовного права и криминологии, завкафедрой иняза и преподаватель кафедры дизайна факультета искусств.





6. А направление на экспертизу поступило аж из КГБ (тоже гродненского). У меня, к слову, там работал отец, то есть меня там все очень хорошо знают.





7. По закону только суд может решить, есть ли экстремизм в каких-то материалах. Наш суд был закрытым «для предотвращения разглашения информации о содержании информационной продукции до судебного решения по делу».





8. Материалы дела отснять не разрешили, но мы переписали результаты экспертизы от руки. Так что поделюсь сейчас с вами самыми дивными эпизодами. Для затравочки — экстремизм нашли даже в рубрике «Природа», а рубрика «Спорт» была признана экстремистской полностью. Это Беларусь, детка.









9. Подписи к фотографиям были на беларуском и английском. Поэтому меня особо порадовал «Словарь русского языка С. И. Ожегова», который использовали для экспертизы альбома, в котором нет ни одного слова по-русски.





10. Итак, «Общий анализ имеющихся в исследуемом печатном издании фотоснимков, текстовых комментариев свидетельствует об умышленном искаженном представлении информации, фактов о реальном положении в политической, экономической, социальной и иных сферах деятельности государственных органов, правового и экономического положения граждан Республики Беларусь.





В результате собственных и надуманных измышлений авторов исследуемого печатного издания, текстовых и фотоматериалов, необоснованной и целенаправленной демонстрации негативных сторон жизнедеятельности беларуских граждан, неприглядных бытовых моментов в целом формируется искаженное, унижающее для государства Республика Беларусь и общества в целом, представление о положении в Республике Беларусь».





11. Вам нужно это прочитать полностью. Я как вспомнила, так слезу пустила:





12. В аннотации к фотографии (страница 20) «Дэманстрант, збіты міліцыянтамі, ляжыць ля сценаў Дома ўраду» (на фото парень с бчб-повязкой на голове лежит без чувств у входа в Дом правительства — The Village Беларусь) содержатся заведомо ложные сведения, представленные в собственных измышлениях автора в виде грубой характеристики качеств и действий сотрудников силовых структур в виде высказывания «збіты міліцыянтамі», то есть сотрудники силовых структур преподносятся как неподконтрольные, опасные лица, потенциальные источники проблем, вызывающие страх и опасения у других, нарушающих закон.





Приписывания солдатам и офицерам правоохранительных служб низких моральных качеств, а также противоправных действий, совершаемых ими (превышение служебных полномочий), противоречит нормам нравственности и морали, принятым в обществе, унижает и оскорбляет их человеческое достоинство и дискредитирует их: умаляет авторитет государственной власти, подрывает доверие к органам власти со стороны иностранных государств, иностранных или международных организаций.





13. Фотография (страница 51) с аннотацией «Мужчыны прымяраюць капелюшы на вулічным кірмашы» преподносит жителей беларуского населенного пункта, а в их лице, весь беларуский народ, в неприглядном виде — нищим, бомжеватого вида на фоне новых западных вещей.





Распространение подобной информации в средствах массовой информации формирует у читателей искаженные представления о моральном облике беларуского народа, унижает национальную честь и достоинство беларусов как нации и вызывает негативное отношение читателей к Беларуси в целом».





Вот это фото (на фото мужчина с бородой примеряет кожаную кепку, другой, тоже бородатый в кожаной кепке, держит ему зеркало, и все это на фоне уличной палатки с одетыми манекенами, как на Ждановичах — The Village Беларусь). Его сделал штатный фотограф Agence France-Press. Унизил так унизил национальную честь.





14. «Фотоматериалы рубрики „Спорт“ (страницы 118-126) представлены элементы спортивной жизни в Республике Беларусь в низко эстетическом ракурсе, местами — в неприличном виде, в целом негативно демонстрирующей указанную сферу жизни беларуского общества».





В неприличном виде — это, наверное, вот так (на фото брызги воды и мужчины в мокрых плавках и шортах стоят к камере спиной, у самого крупного из них шорты пали «неприлично» низко — The Village Беларусь):





15. А низко эстетичный ракурс — это вот так (на фото теннисистка наклонилась вперед, через широко расставленные ноги запрокинула ракетку назад, и выглядит так, будто она прикрывает ей короткие желтые шорты — The Village Беларусь). Мне иногда кажется, что эксперты — те еще затейники.





16. В общем, все плохо с беларуским спортом! (На фото — разворот книги. Слева — три ребенка подтягиваются на шведской стенке. На верхнем фото справа — парень с шестом в прыжке. На нижнем фото слева — солдат с форме идет по голому асфальту в лыжах, примотанных скотчем — The Village Беларусь).









17. А это о работах культового фотографа Сергея Брушко. Если коротко о нем, то: «Умер в 2000 году, оставив после себя бесценную коллекцию документальной фотографии, большинство работ в которой близки к стилистике фотографий Картье-Брессона».





Фотоматериалы рубрики «Архіў» (страницы 140-147). В аннотации к фотографиям указано, что «…Аргкамітэт конкурсу „Прэс-фота Беларусі“ распачынае публікацыю рэтраспектыўнага цыклу, які пазнаёміць з вядучымі фотажурналістамі Беларусі, што ў свой час сфармавалі погляд на краіну і вызначылі вектар развіцця беларускай фотажурналістыкі сёння».





В представленных фотоматериалах демонстрируются неприглядные темы жизни людей: Чернобыль, отселение, похороны, старики, инвалиды, больные, приемник-распределитель для детей, митинги, игра рабочих в домино и карты, нетрезвые жители и т.д.





18. Его сын Дмитрий Брушко (тоже офигенный фотограф и Человек) совсем недавно издал очень крутую фотокнигу своего отца, еще можно заказать.





19. Ребят, а вы как относитесь к грибам? Так вот, грибы: «Фотоматериалы рубрики „Прырода“ (страницы 142-145) содержащей фотографии сбора, заготовки и консервации грибов на фоне знака радиационной опасности иллюстрирует в стиле аллегории уничижительное состояние беларуской нации, ее природы».





(Фото разворота книги. Слева — желтый гриб в руке на фоне леса, справа — несколько фотографий со связкой сушеных грибов, закатками и знаком, предупреждающим, что в лесу радиация — The Village Беларусь).





20. А грибы фотографировал еще один культовый фотограф, Андрей Ленкевич. С 2014 года Андрей делает Месяц фотографии в Минске, ищите в афишах каждый сентябрь.





(Фото разворота книги. Слева — бабушка с корзиной уходит в глубину осеннего леса, справа — несколько фотографий, на которых лес, гриб в расфокусе, бабуля в пестром платке, склонившаяся за грибом и фото камня, на котором нарисована елка и несколько грибов под ней — The Village Беларусь).





21. Что было дальше? Суд конечно же согласился с экспертизой и признал альбом экстремистским. Сами альбомы, как нам сообщили, подлежат уничтожению. Я не смогла выяснить, каким путем. Все представляла себе ̶з̶а̶в̶о̶д̶ ̶п̶о̶ ̶с̶ж̶и̶г̶а̶н̶и̶ю̶ ̶ф̶о̶т̶о̶г̶р̶а̶ф̶о̶в̶ печь или костер.





22. Под шумок власти попытались расправиться и с «Кнігарней Логвінаў» — лишили лицензии, так как они формально были издателями альбома. Некоторые книжные расторгли с нами контракты о продаже еще до решения суда — #нувыжепонимаете.





23. Российские коллеги вышли к беларускому посольству в Москве на пикет в нашу поддержку. Я очень благодарна за эту солидарность, тогда это правда придало сил.







