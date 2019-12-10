



На основании решения Брестского облисполкома цена проезда на обычных и скоростных маршрутах подорожала на 5 копеек и сравнялась со стоимостью проезда в наземном городском транспорте столицы — 60 копеек. Проезд в экспрессных маршрутах теперь составляет 70 копеек.





Возросли и предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении. С 10 декабря они составили за один километр проезда:





на обычных маршрутах — 0,08 рубля (сейчас — 0,07 рубля);





на скоростных маршрутах — 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля);





на экспрессных маршрутах — 0,11 рубля (сейчас — 0,10 рубля);





на дополнительных рейсах — 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля).









Как рассказал заместитель гендиректора по перевозкам и идеологической работе ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Залесский, чьи слова передает БелТА, до конца года до аналогичной стоимости подорожает и проезд в Витебской области.





Стоимость проезда в городском транспорте Гродно также повысится в ближайшее время, отмечает издание «Вечерний Гродно». Вырастет не только цена на разовые поездки, но и на проездные билеты. Так, проездной на один вид транспорта (автобус или троллейбус) на месяц обойдется в 27 рублей, на полмесяца — 14,4 рубля, на декаду — 9,5 рубля, на два вида транспорта на месяц — 36,03 рубля, на полмесяца — 18,98 рубля, на декаду — 12,68 рубля.





Подорожание проезда ожидается и в Могилевской области, но не ранее 20 декабря, рассказали TUT.by в отделе транспорта и коммуникаций Могилевского облисполкома.