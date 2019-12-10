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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

В возрасте 61 года умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Фредрикссон умерла после продолжительной болезни. В 2002 году у нее обнаружили опухоль головного мозга. Певице провели операцию, после чего она несколько лет восстанавливалась. 

Из-за болезни Фредрикссон частично потеряла зрение, правая часть тела была частично парализована.

Фредрикссон создала группу Roxett вместе со своим другом Пером Гессле в 1986 году. Они выпустили 10 альбомов, в апреле 1989 года их песня The Look заняла первое место в американском хит-параде Billboard. 



Среди их хитов — песни Listen to your heart, It must have been love, Sleeping in My Car и другие треки.
Источник: tvrain.ru
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