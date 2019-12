Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Фредрикссон умерла после продолжительной болезни. В 2002 году у нее обнаружили опухоль головного мозга. Певице провели операцию, после чего она несколько лет восстанавливалась.





Из-за болезни Фредрикссон частично потеряла зрение, правая часть тела была частично парализована.





Фредрикссон создала группу Roxett вместе со своим другом Пером Гессле в 1986 году. Они выпустили 10 альбомов, в апреле 1989 года их песня The Look заняла первое место в американском хит-параде Billboard.













Среди их хитов — песни Listen to your heart, It must have been love, Sleeping in My Car и другие треки.