В тот же день было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым.





При исследовании вещественных доказательств был выделен генотип ребенка и неустановленной женщины, которая могла являться его биологической матерью. Однако на тот момент установить ее личность не удалось.





Работа по раскрытию преступления не прекращалась, только за 11 месяцев 2019 года правоохранителями в Государственный комитет судебных экспертиз направлено около 300 образцов генотипов женщин для проверки по учету данных ДНК.





И вот в ноябре текущего года для сравнительного исследования экспертам были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что новорожденный ребенок являлся ее биологическим сыном.









Подозреваемая задержана. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, воспитывает троих детей.





Следователями допрошены подозреваемая и свидетели, проведен следственный эксперимент, назначены необходимые экспертизы, сообщает СК.