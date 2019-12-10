Возмездие настигло спустя 14 лет: многодетную мать обвинили в убийстве новорожденного
Согласно материалам уголовного дела, 3 ноября 2005 года в Ивацевичский РОВД поступило сообщение об обнаружении на мусорной свалке вблизи д. Михновичи Ивацевичского района тела новорожденного ребенка, завернутого в пакет.
В тот же день было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым.
При исследовании вещественных доказательств был выделен генотип ребенка и неустановленной женщины, которая могла являться его биологической матерью. Однако на тот момент установить ее личность не удалось.
Работа по раскрытию преступления не прекращалась, только за 11 месяцев 2019 года правоохранителями в Государственный комитет судебных экспертиз направлено около 300 образцов генотипов женщин для проверки по учету данных ДНК.
И вот в ноябре текущего года для сравнительного исследования экспертам были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что новорожденный ребенок являлся ее биологическим сыном.
Подозреваемая задержана. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, воспитывает троих детей.
Следователями допрошены подозреваемая и свидетели, проведен следственный эксперимент, назначены необходимые экспертизы, сообщает СК.
14:16 10/12/2019
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