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Возмездие настигло спустя 14 лет: многодетную мать обвинили в убийстве новорожденного

Согласно материалам уголовного дела, 3 ноября 2005 года в Ивацевичский РОВД поступило сообщение об обнаружении на мусорной свалке вблизи д. Михновичи Ивацевичского района тела новорожденного ребенка, завернутого в пакет.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым.  

При исследовании вещественных доказательств был выделен генотип ребенка и неустановленной женщины, которая могла являться его биологической матерью. Однако на тот момент установить ее личность не удалось. 

Работа по раскрытию преступления не прекращалась, только за 11 месяцев 2019 года правоохранителями в Государственный комитет судебных экспертиз направлено около 300 образцов генотипов женщин для проверки по учету данных ДНК. 

И вот в ноябре текущего года для сравнительного исследования экспертам были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что новорожденный ребенок являлся ее биологическим сыном.


Подозреваемая задержана. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, воспитывает троих детей. 

Следователями допрошены подозреваемая и свидетели, проведен следственный эксперимент, назначены необходимые экспертизы, сообщает СК.
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