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В Минске собирают подписи против "Табакерки"

На сайте «Удобный город» появилась петиция с требованием убрать киоск «Табакерки» со столичной улицы Кузьмы Чорного.

Как отмечают авторы петиции, «кроме вопросов эстетического и юридического характера», «Табакерка» возле дома на улице Кузьмы Чорного, 21 вызывает вопросы безопасности.

фото носит иллюстративный характер

Она ограничивает обзор пользователям самокатов, велосипедов и других подобных средств, что увеличивает риск столкновения. Очередь возле киоска может перекрыть весь тротуар, а сам объект может создавать «слепую зону» для водителей автомобилей, пишет belsat.eu

Более того, за 150 метров от киоска есть три магазина, где можно приобрести в том числе и табачную продукцию.

В связи с этим Администрацию Первомайского района просят убрать «Табакерку».
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