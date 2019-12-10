В Минске собирают подписи против "Табакерки"
На сайте «Удобный город» появилась петиция с требованием убрать киоск «Табакерки» со столичной улицы Кузьмы Чорного.
Как отмечают авторы петиции, «кроме вопросов эстетического и юридического характера», «Табакерка» возле дома на улице Кузьмы Чорного, 21 вызывает вопросы безопасности.
фото носит иллюстративный характер
Она ограничивает обзор пользователям самокатов, велосипедов и других подобных средств, что увеличивает риск столкновения. Очередь возле киоска может перекрыть весь тротуар, а сам объект может создавать «слепую зону» для водителей автомобилей, пишет belsat.eu
Более того, за 150 метров от киоска есть три магазина, где можно приобрести в том числе и табачную продукцию.
В связи с этим Администрацию Первомайского района просят убрать «Табакерку».
13:03 10/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение