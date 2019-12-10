В Минске собирают подписи против "Табакерки"

Как отмечают авторы петиции , «кроме вопросов эстетического и юридического характера», «Табакерка» возле дома на улице Кузьмы Чорного, 21 вызывает вопросы безопасности.





фото носит иллюстративный характер





Она ограничивает обзор пользователям самокатов, велосипедов и других подобных средств, что увеличивает риск столкновения. Очередь возле киоска может перекрыть весь тротуар, а сам объект может создавать «слепую зону» для водителей автомобилей, пишет belsat.eu





Более того, за 150 метров от киоска есть три магазина, где можно приобрести в том числе и табачную продукцию.





В связи с этим Администрацию Первомайского района просят убрать «Табакерку».