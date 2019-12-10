Чешская полиция: стрелок из больницы покончил с собой
Полицейским удалось выследить подозреваемого в стрельбе в чешской больнице города Острава, по данным ведомства, злоумышленник покончил с собой.
«Полиция выследила автомобиль (подозреваемого. — RT). Обнаруженный покончил с собой», — говорится в сообщении полиции.
Ранее неизвестный открыл стрельбу в больнице чешской Остравы, погибли шесть человек.
В Twitter ведомства была опубликована фотография подозреваемого, піша rt.com
Источник: rt.com
12:47 10/12/2019
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