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Чешская полиция: стрелок из больницы покончил с собой

Полицейским удалось выследить подозреваемого в стрельбе в чешской больнице города Острава, по данным ведомства, злоумышленник покончил с собой.

«Полиция выследила автомобиль (подозреваемого. — RT). Обнаруженный покончил с собой», — говорится в сообщении полиции.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в больнице чешской Остравы, погибли шесть человек.

В Twitter ведомства была опубликована фотография подозреваемого, піша rt.com
Источник: rt.com
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