Напомним, знания белорусских 15-летних подростков впервые оценили в мировом рейтинге PISA. Исследование сравнивает системы образования в разных странах и проводится раз в три года. В нем принимали участие больше 200 наших учреждений образования, которые случайно выбирала незаинтересованная организация из США Westat.





В 2018 году в PISA впервые поучаствовала Беларусь.





Напомним, по читательской грамотности мы заняли 36 место из 79 стран, набрав 474 балла из 1000. В лидерах - Китай (555), Сингапур (549), Эстония (523).





По естественнонаучной грамотности у нас 471 балл и 37-я позиция. Страны-лидеры - те же. По математической грамотности белорусские школьники на 38-м месте.





Как и в других странах, у нас девушки лучше работают с текстом, а парни с тестами по математике. На результаты по математической грамотности влияла и домашняя библиотека. Те, у кого дома от 26 до 500 книг, показывали результаты на 10-30 баллов больше при среднем показателе белорусов – 472. В среднем на 30 баллов лучше справились с заданием по естественным наукам играющие на музыкальных инструментах.





Наши результаты все оценивает по-разному: кто-то считает, что 36-38 – это неплохие места, другие уверены, что результат недостаточно хорош. Ведь белорусская власть так гордится своей школьной системой, взращенной на традициях советской.





Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк говорит:





- Я хотел бы призвать всех быть более конструктивными, критикуя какие-то недочеты. Теперь белорусская система образования зафиксирована в системе координат.





КОММЕНТАРИИ ПЕДАГОГОВ

«В Восточной Азии школьники работают усерднее»





- Мы участвовали со своими гимназистами в пробном тестировании, - говорит учитель русского языка минской гимназии Сергей Дубелевич. - Я проверял один тип заданий из трех: на чтение и понимание текста. Гимназисты справились с заданием вполне нормально.





На самом деле, задания не на знания (которых сейчас у школьников не то чтобы много), а на развитие, на умение анализировать и понимать текст. Результаты Беларуси для первого раза, мне кажется, вполне нормальные, учитывая то, что наша программа на подобные задания (пока?) не ориентирована.





Учитель-словесник Смолевичской гимназии и литературовед Анна Северинец считает: наши школьники оказались в середине рейтинга по читательской грамотности потому, что тест PISA в первую очередь проверяет, как дети воспринимают текст вообще.





- Так выкладаюць у большасці краін свету. Мы ж у школах на ўроках мовы і літаратуры вучым чытаць мастацкі тэкст. І калі сёння правяралі б нашых і замежных школьнікаў на ўменне чытаць менавіта яго, бачыць метафары, нейкія сэнсы, то беларускія дзеці, магчыма, справіліся б лепей.





- А высокое место той же Эстонии, - добавляет Сергей Дубелевич, - объясняется в том числе и тем, что PISA-подобные тесты у них входят в школьную программу, и учащиеся хорошо знакомы с таким форматом.





Хотя эстонские педагоги признают: PISA не панацея. Ну, а лучшие места Восточной Азии неудивительны, в олимпиадах они всегда впереди. Там школьники работают усерднее, чем где-либо.





- Думаю, результаты Китая связаны с социальными особенностями их общества, - замечает Павел Осипов, фотограф и преподаватель, который работал в Поднебесной. - Такой коллективизм подразумевает внутреннюю конкуренцию. Быть лучше, успешнее, богаче здесь важно. Или, как минимум, не быть последним.





С другой стороны, европейский индивидуализм тут не так актуален: механическое повторение и заучивание вместо открытий и синтеза знаний. Вероятно, поэтому китайские школьники хороши в решении не эвристических, а линейных задач. И, конечно, как не отметить их усердие!





- Да ўсяго, - добавляет Анна Северинец, - дзеці, паколькі так заведзена ў нас, вельмі нервуюцца на розных праверках – нават на кантрольных ці дыктоўках, а тым больш на міжнародных тэстах.





«К интеллекту надо добавлять правильное образование»





- Мне кажется, эти результаты показывают наше истинное положение в мире школьного образования, - анализирует репетитор по математике Евгений Ливянт. – Можно заметить, что в странах, где происходят экономические реформы (Сингапур, Китай, Южная Корея), радикальные улучшения в системе образования.





Впечатляют результаты Эстонии (5-е, 8-е и 4е- места). С учетом того, что у нас была общая история и похожая система образования. Интересны и результаты Польши: серьезные успехи - это долговременная тенденция. Наши результаты, мягко говоря, не очень хорошие, если сравнить себя с соседями. Мы ниже России, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии. Опережаем только Украину.





Меня удивил комментарий Минобразования, мол, мы на 37-м месте в мире. На самом деле - среди 79 стран. И я надеюсь, что эти результаты не станут поводом для особого успокоения «О, мы в середине» для тех, кто принимает решения в сфере образования.





Образование и интеллект - это наши «полезные ископаемые». Нельзя говорить, что у нас молодежь какая-то не такая, глупая или что-то еще. Но к интеллекту надо добавлять правильное образование, навыки, умение трудиться…





Я сейчас не говорил бы о том, кто виноват, а думал, что с этим делать, почему у других стран получилось поднять уровень образования, а у нас не получается. И делать это нужно как можно быстрее. Чтобы через три года, когда снова будет проходить исследование, не пришлось бы искать причины и отмазки.