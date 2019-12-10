Самый маленький памятник Минска объяснит: Беларусь - не Белоруссия

Как рассказали агентству « Минск-Новости » авторы идеи, изваяние установят 20 декабря на ул. Зыбицкой.





Напомним, идею крохотной достопримечательности выбирали "всем миром". Из 20 вариантов самыми популярными стали три: белорусское эго, памятник пани Парникель, обычной женщине, которая умудрилась попасть в белорусскую летопись за свои хорошие поступки, а также макет мельницы, которая раньше стояла на месте Зыбицкой, 6.





По итогам двухнедельного голосования победило эго. Организаторы говорят, что довольно долго первенство оспаривала пани Парникель. А окончательно победитель определился, буквально, в последние сутки голосования.





— Вместе с авторами идеи Денисом Анцявичюсом и Евгением Метелицей решили сделать памятник Беларуси, которая не Белоруссия, — уточняет главный исполнитель задумки, скульптор Стас Никонович. — Где бы ни был белорус и как бы ни определяли нашу страну местные карты, мы объясняем, что являемся белорусами, что пишется наша страна — Беларусь, что мы — маленький, но очень гордый народ.





Я долго думал над эскизом, понимал, как сделать бюст пани Парникель или как вылепить детали мельницы, но идея маленького эго захватила своим символизмом. Мне нравится, что постамент обрастет деталями, которые можно будет рассмотреть только под лупой. Тем не менее они будут понятны каждому белорусу.





Памятник высотой всего в 15 см поставят на ул. Зыбицкой, одной из самых посещаемых туристами. Объяснение, что это, и что хотел сказать автор, напишут на белорусском, русском и английском языках.









Изображение предложат рассматривать через лупу, которая станет частью достопримечательности.





На открытии обещают максимально торжественно сдернуть с памятника маленькое бархатное покрывальце и разрезать ленточку миниатюрными ножницами.



