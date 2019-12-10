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Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в московском метро

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи «нормандской четверки», отвечая на вопрос журналиста, заявил о причастности убитого в Берлине человека к организации взрывов в московском метро.

Он сообщил, что погибший находился в России в розыске, охарактеризовал его как жесткого и «кровавого человека», пишет reform.by.


«Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — сказал президент России.

Он также заявил, что убитый принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Президент РФ подчеркнул, что российские дипломаты, которые высылаются Германией в связи с убийством, не имеют к нему никакого отношения.


«Я не знаю, что с ним произошло, это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректным является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения», — добавил он.

О высылке двух сотрудников посольства РФ стало известно 4 декабря. Официальным поводом стало «недостаточное» сотрудничество в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине, которое произошло в августе этого года. В немецком МИДе отметили, что есть основания полагать, что убийство было заказано или совершено госорганами России или Чечни. По подозрению в убийстве арестован 48-летний гражданин РФ.
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