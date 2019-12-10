В Беларуси хотят сделать кольцевой веломаршрут с заездом в Польшу

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.





Маршрут будет проходить и по польской, и по белорусской территории. Работы по реализации проекта могут начаться уже в 2020 году.





Напомним, что один веломаршрут, который проходит по территории Беларуси и Польши, открылся летом 2019 года. Его протяженность — около 50 км. Он связал Гродно, белорусскую и польскую части Августовского канала.