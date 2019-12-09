Есть основание полагать, что создано универсальное лекарство от рака

Искусственный вирус, убивающий клетки злокачественных образований, создали специалисты австралийской биотехнологической компании Имуген (Аustralia biotech company Imugene), модернизировав вирус коровьей оспы, пишет kp.by





Смертоносная для опухолей «конструкция» получила название CF33. В ближайшее время ее испытают на людях. Об этом объявил онколог из США Юман Фонг (US cancer expert Professor Yuman Fong), который намерен проверить убойную силу вируса в Австралии.









CF33 заразят пациентов с раком груди, желудка, легких, мочевого пузыря и раком кожи — впрыснут вирусы непосредственно в опухоли. А потом займутся теми несчастными, которые страдают от нескольких видов страшного недуга одновременно.





Профессор Фонг рассчитывает на успех. Его воодушевляют результаты лабораторных исследований, в ходе которых вирус убил раковые клетки 60 различных видов. По сути, уничтожал все, на которые его «натравливали». Столь же благотворно CF33 действовал и на мышей. То есть излечивал их от разных видов рака.





Профессор Фонг объявил о предстоящих испытаниях вируса, убивающего раковые клетки





Как подействует «биологическое оружие» на людей? Однозначного ответа нет. Но обнадеживают предыдущие достижения в области разработки и создания противоопухолевых вирусов. Коллеги Фонга недавно генетически модернизировали вирус герпеса, нацелив его на уничтожение клеток меланомы — рака кожи. В США из вируса простуды сконструировали оружие против рака мозга. Оба проходят испытания. По слухам, у некоторых пациентов болезнь отступила.





Особенность CF33 в том, что этот модернизированный вирус предназначен для уничтожения любых раковых клеток. Будет взрывать их изнутри, – сообщает Daily Mail.





Если испытания закончатся успешно, то человечество получит долгожданное лекарство от рака.





Профессор объясняет, что вирус коровьей оспы не случайно выбран для создания CF33. выбран не случайно. Ведь еще в 1922 году медики заметили странную особенность: у людей, получивших вакцину от бешенства, изготовленную на основе возбудителя коровьей оспы, замедлялся рост опухолей.









Скептики однако сомневаются. Как всегда. Одни сомневаются, что вирус, попав в человеческий организм, будет столь же эффективным, как в чашках Петри. Что-нибудь, да помешает. Например, его убьет иммунная система. Другие опасаются каких-нибудь страшных последствий «вирусной атаки». И вспоминают фильм «Я легенда» с Уиллом Смитом. По сюжету медики тоже создали лекарство от рака. И тоже на основе вируса. Им заразились большинство людей на планете, став злобными монстрами. Фантастика, конечно, но вдруг? Ведь ученые давно используют вирусы для генетической инженерии — встраивают с их помощью гены одного организма в другой.





Профессор Фонг успокаивает: вирус коровьей оспы безвреден для людей, равно, как и его генетически измененная версия.









Монстр из фильма “Я легенда” – когда-то его, еще нормального, заразили вирусом, убивающим раковые клетки





КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА





Чудес пока нет





– Создание лекарств на основе вирусов, нацеленных на онкозаболевания, это одно из направлений терапии рака, – говорит Николай Жуков, доцент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ имени Пирогова. – Но пока оно не самое перспективное. Успехи есть, но феноменальных прорывов нет.









В профессиональной среде о якобы предстоящих клинических испытаниях австралийского онколитического вируса известно мало. Информация — лишь из СМИ. Обычно нам присылают соответствующие уведомления, когда речь идет о чем-то действительно значимом. Ничего такого не получал. Поэтому обнадежить не могу. Нужно дождаться результатов, если они появятся, конечно.



