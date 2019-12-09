Фото: Илья Питалев / РИА Новости





Об этом сообщает НТВ.





«Все карточки от Жанниных счетов были у него. Когда мы взяли все эти счета, мы офигели (...) И нам продюсер Жанны звонил и говорил: "Что вы делаете? Заберите у него карты". А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю снимал. И он после этого говорит, что мы [родственники певицы] все это сняли?» — поделилась сестра Фриске.

По словам женщины, когда артистка проходила лечение в США, Шепелев оформил на себя генеральную доверенность. Она добавила, что в тот момент певица находилась под воздействием морфия.









Отношения между семьей Фриске и гражданским мужем певицы Шепелевым ожесточились после смерти артистки. Ведущий критиковал родственников Жанны, а они обвиняли его в нежелании позволить им видеться с внуком. В интервью Ксении Собчак Шепелев заявлял, что отец артистки Владимир Копылов угрожал застрелить его. В это время ведущий гулял с сыном на площадке.





Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти. У них родился сын Платон, которому в настоящий момент шесть лет. Певица умерла 15 июня 2015 года от неоперабельной опухоли головного мозга.



