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Никак не успокоятся? Сестра Фриске обвинила Шепелева в «тщательной подготовке» к смерти певицы

Наталья Фриске, сестра певицы Жанны Фриске, в эфире передачи «Звезды сошлись» рассказала о своем отношении к бывшему гражданскому мужу звезды, телеведущему Дмитрию Шепелеву.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«Все карточки от Жанниных счетов были у него. Когда мы взяли все эти счета, мы офигели (...) И нам продюсер Жанны звонил и говорил: "Что вы делаете? Заберите у него карты". А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю снимал. И он после этого говорит, что мы [родственники певицы] все это сняли?» — поделилась сестра Фриске.
По словам женщины, когда артистка проходила лечение в США, Шепелев оформил на себя генеральную доверенность. Она добавила, что в тот момент певица находилась под воздействием морфия.


Отношения между семьей Фриске и гражданским мужем певицы Шепелевым ожесточились после смерти артистки. Ведущий критиковал родственников Жанны, а они обвиняли его в нежелании позволить им видеться с внуком. В интервью Ксении Собчак Шепелев заявлял, что отец артистки Владимир Копылов угрожал застрелить его. В это время ведущий гулял с сыном на площадке.

Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти. У них родился сын Платон, которому в настоящий момент шесть лет. Певица умерла 15 июня 2015 года от неоперабельной опухоли головного мозга.
lenta.ru
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