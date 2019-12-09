Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Отдых подорожает: в Турции ввели налог с туристов

Проживание в отелях Турции станет дороже, соответствующий закон о введении 2%-го налога с туристов подписал президент страны Тайип Эрдоган, его текст опубликован в официальном издании Resmi Gazetе.

Налог вводится с 1 января 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. Налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и другие места, где могут разместиться туристы. При этом налог будет оформляться отдельным документом.

Ранее турецкий Минфин предложил ввести в 2020 году налога с отельеров, которые должны были выплачивать в бюджет от 1 до 6% стоимости номеров. В итоге парламент решил переложить выплату налога на туристов и изменить его ставку, соответствующий законопроект был принят в середине ноября. 

Представители туристической отрасли страны выступили против закона, однако их просьба не нашла отклика.

Напомним, что летом торговцы и ремесленники турецких курортов обратились к властям страны с просьбой отменить формат all inclusive в некоторых отелях, поскольку это, по их мнению, негативно влияет на бизнес. 

Представители торговли полагали, что туристы, приехавший по этой системе, находится в отеле, не тратит деньги за его пределами и не ездит по стране.

Турция наряду с Египтом и Украиной находится в тройке самых популярных направлений для проведения отпуска у белорусов - в прошлом году там отдохнули более 150 тысяч человек
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru