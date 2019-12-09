Отдых подорожает: в Турции ввели налог с туристов

Налог вводится с 1 января 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. Налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и другие места, где могут разместиться туристы. При этом налог будет оформляться отдельным документом.





Ранее турецкий Минфин предложил ввести в 2020 году налога с отельеров, которые должны были выплачивать в бюджет от 1 до 6% стоимости номеров. В итоге парламент решил переложить выплату налога на туристов и изменить его ставку, соответствующий законопроект был принят в середине ноября.





Представители туристической отрасли страны выступили против закона, однако их просьба не нашла отклика.





Напомним, что летом торговцы и ремесленники турецких курортов обратились к властям страны с просьбой отменить формат all inclusive в некоторых отелях, поскольку это, по их мнению, негативно влияет на бизнес.





Представители торговли полагали, что туристы, приехавший по этой системе, находится в отеле, не тратит деньги за его пределами и не ездит по стране.





Турция наряду с Египтом и Украиной находится в тройке самых популярных направлений для проведения отпуска у белорусов - в прошлом году там отдохнули более 150 тысяч человек