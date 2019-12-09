Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Какой у нас может быть союз? Убийцу белорусов россияне назвали героем Отечества

Среди героев Отечества всех эпох россияне назвали маршала Советского Союза Георгия Жукова и полководца Александра Суворова, который утопил в крови белорусов во время восстания Костюшко в 1794 году.


Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает радио svoboda.org

При ответе на вопрос без предложенных вариантов на первом месте Георгий Жуков - его назвали героем Отечества всех эпох 37% россиян, второй - Сергея Шойгу – 20%
Далее идет Александр Суворов (15 процентов), Михаил Кутузов (12 процентов) и Константин Рокоссовский (11 процентов). 


Когда участникам опроса было предложено выбрать фамилии известных полководцев из списка, большинство россиян (62 процента) также назвали в первую очередь Жукова. Далее следовали Суворов (51 процент), Кутузов (42 процента), Рокоссовский (33 процента) и Невский (30 процентов).
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru