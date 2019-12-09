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У частного дома под Оршей раскопали ящик гранат

Ящик с гранатами, производившимися в СССР в 1930-х годах, обнаружили при проведении земляных работ в переулке Дальний в Орше.

Во время прокладки траншеи недалеко от частного дома и здания бывшей больницы ковш экскаватора на глубине 1,5 метра зацепил деревянный ящик. Рабочие заметили, что из ветхой тары посыпались гранаты, и вызвали милицию.


Правоохранители взяли опасную находку под охрану и сообщили о ней в войсковую часть 5524. В результате приехавшие саперы извлекли из земли 39 ручных гранат. Судя по фото, опубликованным милицией, это советская ручная граната образца 1914/30 годов.

В 1930 году в СССР была проведена модернизация гранты РГ-14, разработанной капитаном артиллерии Владимиром Рдутловским во время Первой мировой войны. Кроме того граната получила осколочную рубашку, которая увеличивала количество осколков и должна была применяться в оборонительном бою.


Такие гранаты производились только до 1934 года, но их было изготовлено большое количество. Поэтому РККА применяла эти гранаты вплоть до середины 1943 года, когда складские запасы, наконец, исчерпались.
Источник: vitebsk.cc
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