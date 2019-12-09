Пациента психушки задержали под Минском - хотел изнасиловать медсестру
В Минском районе задержан мужчина, который пытался изнасиловать медсестру и сбежал из психдиспансера
25-летнего мужчину, который самовольно покинул Грозовский психоневрологический диспансер (д.Конюхи Копыльского района), задержали под Минском
14 ноября около полуночи, находясь в медучреждении, он хотел изнасиловать 40-летнюю медсестру. При этом подозреваемый держал в руке металлический прут, хватал женщину за одежду, шею, руки и причинил ей телесные повреждения.
После того, как она позвала на помощь и прибежал санитар, злоумышленник сбежал и с тех пор находился в розыске.
Возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Миноблисполкома.
13:00 09/12/2019
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