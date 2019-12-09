Среди прочего Александр Каневский указывал на дискриминационную практику нашивать осужденным по ст. 328 Уголовного кодекса («Незаконный оборот наркотических средств») в исправительных колониях зеленые бирки (нашивки содержат имя, фамилию и срок заключения осужденного), в то время как остальные осужденные имеют белые бирки, независимо от типа преступления, которое они совершили.





«Это прямое нарушение Конституции РБ и Уголовного кодекса, – комментирует Александр Каневский. – Преступление против конституционных прав и свобод гражданина, где сказано, что любая дискриминация по любому признаку – незаконна и наказуема».





После направления жалобы в ООН, Татьяна Каневская на устном приеме у генерального прокурора Александра Конюка оставила чиновнику для ознакомления текст жалобы.





22 ноября она получила ответ из Департамента исполнения наказаний за подписью первого заместителя начальника И. Мыслицкого, где зеленые нашивки для осужденных по ст. 328 объяснялись не дискриминацией этой категории осужденных, а хозяйственной причиной, мол, сшили из того материала, который был в наличии.





Но вскоре после этого ответа зеленые нашивки в ИК №15 и других исправительных колониях РБ для осужденных по ст. 328 были отменены и заменены на белые, как у остальных заключенных.