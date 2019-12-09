



Его считают самым высоким человеком когда-либо жившим на Земле. Рост белорусского Гулливера составлял 285 сантиметров при весе 182 кг.





Махнов был невероятно сильным человеком. Он прожил короткую, но яркую жизнь.





Скульптор Иван Казак изваял уже второй памятник белорусскому великану. Первая скульптора Махнова была установлена в 2018 году в сквере Маяковского в Витебске (на фото выше).



