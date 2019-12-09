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Не там переходила дорогу: минчанку сбил Subaru и переехал Nissan - она погибла

Сегодня около 8:30 в Минске на ул.Сурганова автомобиль «Субару» под управлением мужчины 1967 г.р. двигался в крайней левой полосе.

В районе дома № 3 авто совершил наезд на женщину 1947 г.р., которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. 

От удара женщину  отбросило на автомобиль «Ниссан» под управлением женщины 1995 г.р., двигавшийся во встречном направлении. 

От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает МВД.
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