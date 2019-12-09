В районе дома № 3 авто совершил наезд на женщину 1947 г.р., которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.





От удара женщину отбросило на автомобиль «Ниссан» под управлением женщины 1995 г.р., двигавшийся во встречном направлении.





От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает МВД.















