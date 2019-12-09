Раньше заведения общепита должны были впускать женщин и семьи через один вход, а мужчин, которые не являются их родственниками, через другой. Столики для таких посетителей следовало разделять перегородками. В последний год рестораны и кафе негласно перестали придерживаться этих правил, отмечает Reuters.





Представитель министерства муниципалитетов и сельских районов не смог уточнить, получили ли рестораны и кафе право вместе с единым входом делать единые залы для мужчин и женщин. При этом он отметил, что заведения общепита смогут сохранить отдельные входы для женщин и мужчин, если захотят.





Не было сообщений об изменениях в других публичных местах, таких как школы и больницы, в которых, по всей видимости, пока сохраняется сегрегация.









Напомним, за последние годы женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбольные матчи, водить автомобиль (с разрешения мужа или опекуна), служить в армии (в звании не выше сержанта), а также получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола.