Не до путешествий: белорусы идут в отпуск, чтобы... выспаться и поесть
Эксперты туристического поисковика провели исследование среди 17 тысяч своих пользователей и выяснили, какие слабости они себе позволяют в отпуске. Оказалось, что большинство любит поспать.
32% респондентов ответили, что отправляются в отпуск, чтобы выспаться и набраться сил перед очередными рабочими буднями.
Кроме того, они также отметили, что предпочитают просыпаться после обеда, несмотря на то, что пропускают оплаченный завтрак в отеле. И еще часть путешественников призналась, что любит вздремнуть на пляже или у бассейна в гостинице.
29% едут в отпуск, чтобы вкусно и вдоволь поесть. Поэтому некоторые специально выбирают отдых по системе "все включено", чтобы иметь неограниченный доступ к шведскому столу. А другие отправляются в страны, славящиеся своей кухней, — Грузию, Армению, Италию, Грецию и Турцию.
23% туристов позволяют себе больше развлечений на отдыхе, чем в обычной жизни. Например, они чаще выбираются на экскурсии по достопримечательностям, ходят по магазинам, посещают парки с аттракционами и концерты.
Остальные 16% респондентов признались, что чаще обычного ходят в бары и позволяют себе на отдыхе больше алкоголя. Некоторые рассказали, что покупают спиртные напитки уже в Duty Free, так как считают, что на месте эти товары будут стоить дороже либо их нельзя будет найти в магазине.
Источник: interfax.by
10:28 09/12/2019
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