На этой неделе ждать снежной зимы с морозами не приходится

В начале декабря заметно похолодало, выпал снег, однако продержался он недолго. Нестабильный температурный фон, мокрый снег и дождь - все это приводило к гололедице. Погоду на наступившей неделе будут определять североатлантические циклоны, температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы.

В начале недели на большей части страны ожидаются кратковременные осадки - дождь, который в ночные и утренние часы будет переходить в мокрый снег, ветер порывистый. Ночью и утром стоит опасаться гололеда, автомобилистам неудобства доставит гололедица.















В первой половине недели температурный фон будет колебаться от - 3 до +4 градусов в ночное время суток, днем же прогнозируется стабильный плюс - от 1 до 7 градусов тепла. Во второй половине недели, как прогнозируют синоптики, и днем, и ночью станет на 2-3 градуса прохладнее. Однако снежной зимы с морозами и метелями ждать пока не стоит.





Сегодня, в понедельник, 9 декабря, в стране будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории прогнозируются осадки, главным образом, дожди. Ветер юго-западный, порывистый, до 15-18 м/с. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла.