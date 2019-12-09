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На этой неделе ждать снежной зимы с морозами не приходится

Прогнозируются дожди, мокрый снег, порывистый ветер и плюсовая температура.

Средняя температура воздуха прошедшего ноября была на 3,3 градуса выше климатической нормы. По наблюдениям метеорологов такой теплый ноябрь в Беларуси случается один раз в 15 лет, пишет "Комсомольская правда".

В начале декабря заметно похолодало, выпал снег, однако продержался он недолго. Нестабильный температурный фон, мокрый снег и дождь - все это приводило к гололедице. Погоду на наступившей неделе будут определять североатлантические циклоны, температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы.

В начале недели на большей части страны ожидаются кратковременные осадки - дождь, который в ночные и утренние часы будет переходить в мокрый снег, ветер порывистый. Ночью и утром стоит опасаться гололеда, автомобилистам неудобства доставит гололедица.




В первой половине недели температурный фон будет колебаться от - 3 до +4 градусов в ночное время суток, днем же прогнозируется стабильный плюс - от 1 до 7 градусов тепла. Во второй половине недели, как прогнозируют синоптики, и днем, и ночью станет на 2-3 градуса прохладнее. Однако снежной зимы с морозами и метелями ждать пока не стоит.

Сегодня, в понедельник, 9 декабря, в стране будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории прогнозируются осадки, главным образом, дожди. Ветер юго-западный, порывистый, до 15-18 м/с. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла.
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