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В резиденции белорусского Деда Мороза заработал «чудометр»

В пущанской резиденции белорусского Деда Мороза презентовали сказочный прибор — чудометр, пишет Zarya.by.

Первый в истории чудометр представляет собой таймер, вмонтированный в большой почтовый ящик для приема писем с заветными желаниями.

После того, как корреспонденция попадает внутрь, чудометр начинает измерять волшебную энергию, которая содержится в каждом написанном Деду Морозу письме. Сам ящик призван накапливать ее вплоть до Нового года.


— Каждое письмо очень важно и ценно для Деда Мороза, — клянется белорусский Дед. — А еще посредством этого письма мы будем обмениваться желаниями со всем белым светом. И мои друзья (коллеги Деды Морозы. — Прим. ред.) увезут отсюда волшебные елочки-приемники, которые будут принимать сигналы о ваших желаниях в своих резиденциях. Получится рождественская елочная сеть, для того чтобы быстро исполнялись ваши заветные мечты.
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