В резиденции белорусского Деда Мороза заработал «чудометр»

Первый в истории чудометр представляет собой таймер, вмонтированный в большой почтовый ящик для приема писем с заветными желаниями.





После того, как корреспонденция попадает внутрь, чудометр начинает измерять волшебную энергию, которая содержится в каждом написанном Деду Морозу письме. Сам ящик призван накапливать ее вплоть до Нового года.









— Каждое письмо очень важно и ценно для Деда Мороза, — клянется белорусский Дед. — А еще посредством этого письма мы будем обмениваться желаниями со всем белым светом. И мои друзья (коллеги Деды Морозы. — Прим. ред.) увезут отсюда волшебные елочки-приемники, которые будут принимать сигналы о ваших желаниях в своих резиденциях. Получится рождественская елочная сеть, для того чтобы быстро исполнялись ваши заветные мечты.



