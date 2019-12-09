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«Мисс Вселенная — 2019» стала представительница ЮАР

В США определена победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2019». Ею стала Зозибини Тунци из ЮАР. Ей 26 лет.

«Зозибини Тунци — активистка, вовлеченная в борьбу против гендерного насилия. Ее кампания в социальных сетях направлена на изменение гендерных стереотипов. Она выступает в защиту естественной красоты и призывает женщин любить себя такими, какими они есть», сообщается на сайте конкурса.


В тройку финалисток также вошли 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико и 25-летняя София Арагон из Мексики.
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