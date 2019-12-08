Что произошло?

Сбор 240 тысяч долларов, которые нужны были на лечение маленькой Маргариты Османовой из Гродно, год назад обернулся скандалом. Те, кто искренне помогал, перечислял деньги на трансплантацию малышке, вдруг ополчился против семьи. Волонтеры написали коллективное заявление в милицию с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество».





Претензии сводились к следующему: Османовы собирали деньги на операцию в израильской клинике «Ихилов», но в итоге поехали лечиться в Польшу. К счастью, трансплантация костного мозга Маргарите, которой врачи выставили диагноз “трехростковая апластическая анемия”, не понадобилась, ее лечение и обследование в польской клинике тогда обошлись в 1900 долларов. Стал вопрос: раз деньги не нужны, почему семья их не перечисляет тем, кто в них действительно нуждается? Османовых упрекали в токсичном сборе, в том, что не было никакого отчета по деньгам, а многочисленные вопросы оставались без ответов.





— Началась настоящая травля, — так говорил в конце декабря Николай Османов, папа девочки, который вместе с волонтером Людмилой Комар приехал в редакцию TUT.BY. Тогда они обещали, что оставшиеся деньги вернут. Прошел год. Но к семье Османовых вопросов стало еще больше.





У папы теперь карта поляка и вид на жительство на 10 лет

— Мы предупреждали следователя, что все так и будет: Николай с Людмилой собрали деньги и уедут жить в Польшу, они пара и открыто об этом пишут в группе, посвященной Маргарите. Девочку увезли с собой, а ее маму хотят лишить родительских прав, — рассказывают TUT.BY те, кто собирал деньги на лечение девочки, а теперь чувствует себя обманутыми.





Год назад, когда мы общались с Николаем и волонтером центра «Пора» Людмилой, мужчина возмущался:





— Про меня такое пишут в интернете, что уже реально боюсь выходить на улицу. Мы с женой родом из деревни, я простой строитель, она работала помощником воспитателя в детском саду. Живем в социальной квартире, не шикуем, нет ничего своего, чем можно похвастаться. И что я про себя читаю? Мол, ловите этого мошенника возле польской границы с сумкой грошай, якобы сделал карту поляка и польский паспорт. Это же бред!





Сейчас Маргарита вместе с папой и Людмилой живет в Польше. Фото из архива семьи Османовых





Через месяц после этой беседы он вместе с Людмилой уехал жить в Польшу, теперь у обоих есть карта поляка, а не так давно Николай и маленькая Маргарита получили вид на жительство в Польше на 10 лет. Позицию семьи по-прежнему представляет Людмила Комар: говорит, Николай не может спокойно говорить на эту тему. Людмила теперь не коллега, а, как открыто пишет Николай Османов, «любимая женщина, женщина с большой буквы». Сперва интересуемся здоровьем Маргариты.





— Она сейчас находится в ремиссии. Заключен договор на лечение с онкогематологической клиникой в Гданьске. Прогноз? Возможности две: либо выход из ремиссии в направлении выздоровления, либо рецидив. Третьего не дано, — рассказывает Людмила Комар. По словам женщины, сейчас она вместе с Николаем и Маргаритой живет в Польше в большом доме своих родственников. Мужчина разведен, им ничто не мешает быть вместе.





«Как можно отдать ребенка человеку, подверженному приступам истерии?»

Ирина и Николай Османовы развелись в ноябре, после чего женщина подала иск об определении места жительства детей. По факту с марта Маргарита живет в Польше, старший сын остался с мамой. Всем этим судебным заседаниям предшествовали заявления главы семьи в различные органы, он предъявлял претензии к своей жене.





Сегодня Ирина не готова общаться с журналистами, признается: ей очень тяжело. Самое важное — чтобы дети жили с ней. 4-летнюю дочку в последний раз видела в марте. У Людмилы Комар к уже бывшей жене Николая тоже много вопросов, как и у самого Николая. Якобы Маргарита боится маму, постоянно повторяет, что та ее «лупила», а в качестве вопиющего случая вспоминает историю, когда Ирина отправила с ней малышку в Польшу, дав только воду в дорогу и «никакой печенюшки».





— Еще до развода Николай неоднократно звал жить Ирину с ним в Польше. А потом она стала пропадать, начались истерики. Как можно отдать ребенка человеку, подверженному приступам истерии? — возмущается Людмила. — Знаете, я эту ситуацию вижу с самого начала и позволю себе высказать свое мнение: папа делает все, чтобы ребенок поправился, и очень скучает по сыну, а в ответ получает какое-то непонятное и отрицательное отношение.





Николай обратился в польский суд с просьбой оставить детей ему. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





На суды в Гродно папа не приезжает. У Людмилы Комар этому свое объяснение: он не может оставить дочку. Мужчина хотел, чтобы его опросили по скайпу, белорусский суд отказал. Аналогичный иск (об определении места жительства ребенка) 13 ноября был подан в суд Гданьска.





— Здесь не смотрят на эмоции родителей, здесь смотрят на интересы детей, — отмечает Людмила в разговоре с TUT.BY.





В иске говорится: возвращение Маргариты в Беларусь невозможно, ее жизнь здесь в опасности, Ирина не заботится о дочке, однако получает пенсию по инвалидности на ребенка. Также Николай просит польский суд оставить с ним старшего сына, он хочет воспитывать детей сам.





«Я поляк со стороны мамы и хочу, чтобы мои дети были воспитаны с уважением к родине (Польше. — Прим. TUT.BY)», — говорится в иске Николая Османова.





«134 тысячи долларов будут отданы, от указания сроков воздержусь, не хочу ничего обещать»

Людмила Комар уверяет: в Польше Николай, даже не работая, может обеспечить детей. Он получает пособие по безработице, выплаты на ребенка, и набегает приличная сумма — около 800 долларов. Мужчине пришлось продать старую машину, чтобы начать новую жизнь, а все лечение Маргариты он якобы сейчас оплачивает самостоятельно.





При этом никакой отчетности о деньгах Николай и Людмила не выкладывают в группу в соцсети, посвященную Маргарите. Последний раз запись о здоровье девочки появлялась в июле: малышка идет на поправку и весной уже может пойти в детский сад как обычный ребенок.





— С ходу не скажу, сколько потрачено денег от сбора, примерно 7 тысяч долларов, около 100 тысяч отдано другим детям. Оставшиеся средства (134 тысячи долларов) будут отданы, но от указания конкретных сроков воздержусь, не хочу ничего обещать, — уходит от прямого ответа Людмила.





— Некоторые считают, что вы на эти деньги живете в Польше.





— Находясь за пределами Беларуси, мы не имеем доступа к благотворительному счету, им невозможно здесь распоряжаться. Мы хотели перечислить часть денег на лечение другого ребенка, но его папа стал собирать на нас компромат. Конечно, ребенка жалко, но денег мы не дали. Для вторых родителей было условие: они должны приехать в Польшу, написать нотариально заверенную доверенность на перечисление средств. Они не приехали.





Процедура перевода денег с одного благотворительного счета на другой на самом деле выглядит иначе. Владелец счета приезжает в банк и перечисляет средства без всякой нотариальной доверенности. Но этот вариант тоже не подходит Людмиле и Николаю. Папа не может вырваться на два дня в Беларусь, оставив девочку в Польше, эта поездка обойдется в 100 долларов.





— Очень хотелось бы понять причину столь предвзятого отношения к возврату средств. Люди уезжают сплошь и рядом, сбор закрыли и уехали. Почему у одного ребенка неиспользованные деньги лежат в ожидании возможной необходимости, а другой должен вернуть сразу после входа в ремиссию? — говорит Людмила.









Те, кто помогал Маргарите Османовой, почти год просят возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество», милиция им дважды отказывала. Сейчас это решение волонтеры обжалуют в прокуратуре.





«Предложили перевести деньги другим детям и перестали отвечать»

В брестском благотворительном фонде «Сердце ангела» историю маленькой Маргариты знают не понаслышке: фонд помог собрать существенную сумму на лечение девочки. Здесь вспоминают: тогда, полтора года назад, полстраны бросилось спасать Маргариту. И теперь помощь нужна другим детям, но Османовы не торопятся перечислять деньги тем, кто в них нуждается. С такой ситуацией фонд «Сердце ангела» столкнулся впервые.





— В сентябре Людмила вышла со мной на связь, сказала, что остались непотраченные деньги и они хотят их пожертвовать, просили кого-нибудь порекомендовать. Я написал про Женю Снисаря: у мальчика лейкоз, шел активный сбор 280 тысяч евро. Почему-то ему помогать не захотели, но есть же еще другие дети. Отправил по вайберу список из 5−6 человек, и на этом разговор закончился. Они замолчали, полная тишина, — рассказывает TUT.BY Денис Зарецкий, директор благотворительного фонда помощи детям «Сердце ангела». — Еще раз написал, спросил: «Так вы собираетесь что-то делать? Мне можно обнадежить родителей?». На связь больше никто не вышел.





— Какова вообще процедура перечисления денег с одного благотворительного счета на другой?





— Счет открывается в банке, и он не несет ответственности за то, как расходуются деньги. Если часть средств больше не нужна, семья имеет полное право передать их другому больному ребенку. Для этого нужно прийти в банк, написать заявление, и банк перечисляет деньги на другой расчетный счет. Нет никаких сложностей.





— Людмила Комар говорит: они не первые, кто «придерживает деньги на всякий случай», но только к ним есть вопросы.





— Дело в том, что остальные находятся на стадии лечения, в тех ситуациях еще непонятно, что будет с ребенком, и суммы держатся на случай, если они понадобятся. А здесь ребенок выздоровел, Людмила сама мне говорила: «Слава Богу, с Маргаритой все хорошо». Все зависит от медицинского заключения. В тех случаях сумма сбора приостанавливается, но в ситуации с Маргаритой «сбор был закрыт».





— После этой истории люди так же охотно жертвуют деньги на благотворительность?





— Конечно, доверие к фондам начинает утрачиваться. Люди думают: фонд помогал этому ребенку, вдруг он так деньги отмывает? Но мы же по закону чисты: было основание для сбора денег, мы провели мероприятие, а уже что началось потом — очень неприятно.





«Из-за истории с Османовыми в первое время люди отвернулись от фонда»

Гродненский благотворительный фонд «Пора» тоже помогал Маргарите Османовой, девочка находилась под его опекой. Здесь следят за ее судьбой, знают, что она сейчас вместе с папой и с Людмилой живет в Польше. Как рассказывает директор фонда Анна Жданович, они пытались выйти с ними на связь, но безуспешно. К паре остаются вопросы: часть денег была снята с нарушением внутренних правил фонда.









— Последний раз общались год назад, Людмила и Николай обещали, что деньги, которые были собраны через центр «Пора», они вернут. У нас есть куда их потратить. До сих пор это не было сделано, — рассказывает TUT.BY Анна Жданович, директор благотворительного центра «Пора». — Говорят, к ним обращались родители тех детей, которым срочно нужно ехать на лечение за границу, но денег Николай и Людмила никому не перечислили. Они говорят «да», не отказываются. Выводы нужно делать только на основании поступков, потому что они говорят много разных и правильных слов, а за этими словами не стоят действия, к сожалению.





В фонде поясняют: люди добровольно перечисляли деньги на лечение девочки, нет механизма возврата денег. Нельзя семью заставить, ссылаясь на какой-то документ, перечислить оставшуюся сумму на другие благотворительные счета. Можно рассчитывать только на их порядочность.





— Когда мы общаемся с теми, кто знает эту пару (Николая и Людмилу), все единогласны во мнении: они уехали в Польшу на постоянное место жительства с хорошим запасом денег, собранным по случаю несчастья, — продолжает рассказывать Анна Жданович. — Из-за истории с Османовыми мы приняли решение с января 2019 года отказывать всем в сборе денег на лечение за границей. К сожалению, у нас нет никакого механизма контроля. На людей эта история очень сильно повлияла: те, кто с открытым сердцем помогал детям с онкологией, уже не так активны. Понятно, раз наш центр «Пора» связан с фамилией Османовых, нас это тоже очерняет. В первое время люди отвернулись, нам поступали звонки: «Как же так? Мы ведь верили вам». Пришлось оправдываться, объяснять.